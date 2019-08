TV & MOVIES

Στις 22 Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται 25 χρόνια από την προβολή του πρώτου επεισοδίου της σειράς «Τα Φιλαράκια» (όσοι ξαφνικά αισθάνονται υπερήλικες να σηκώσουν το χέρι) και σε περισσότερους από 1.000 κινηματογράφους των ΗΠΑ θα πραγματοποιηθούν επετειακές προβολές 12 επεισοδίων που θα χωριστούν σε τρεις βραδιές υπό τον τίτλο «Friends 25th: The One With The Anniversary».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Warner Bros. Television τα επεισόδια έχουν γίνει remastered σε ανάλυση 4K από τα πρωτότυπα αρνητικά των 35 mm και θα μοιραστούν στις τρεις βραδιές ως εξής:

23 Σεπτεμβρίου

The Pilot – το πρώτο επεισόδιο της πρώτης σεζόν που προβλήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 1994

– το πρώτο επεισόδιο της πρώτης σεζόν που προβλήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 1994 The One With The Black Out – το 7ο επεισόδιο της πρώτης σεζόν που προβλήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 1994

– το 7ο επεισόδιο της πρώτης σεζόν που προβλήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 1994 The One With The Birth – το 23ο επεισόδιο της πρώτης σεζόν που προβλήθηκε στις 11 Μαΐου 1995

– το 23ο επεισόδιο της πρώτης σεζόν που προβλήθηκε στις 11 Μαΐου 1995 The One Where Ross Finds Out – το 7ο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν που προβλήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1995

28 Σεπτεμβρίου

The One With The Prom Video – το 14ο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν που προβλήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 1996

– το 14ο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν που προβλήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 1996 The One Where No One’s Ready – το 2ο επεισόδιο της τρίτης σεζόν που προβλήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1996

– το 2ο επεισόδιο της τρίτης σεζόν που προβλήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1996 The One With The Morning After – το 16ο επεισόδιο της τρίτης σεζόν που προβλήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1997

– το 16ο επεισόδιο της τρίτης σεζόν που προβλήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1997 The One With The Embryos – το 12ο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν που προβλήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 1998

2 Οκτωβρίου

The One With Chandler In A Box – το 8ο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν που προβλήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1997

– το 8ο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν που προβλήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1997 The One With Ross’s Wedding: Part 2 – το 24ο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν που προβλήθηκε στις 7 Μαΐου 1998

– το 24ο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν που προβλήθηκε στις 7 Μαΐου 1998 The One Where Everyone Finds Out – το 14ο επεισόδιο της πέμπτης σεζόν που προβλήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1999

– το 14ο επεισόδιο της πέμπτης σεζόν που προβλήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1999 The One Where Ross Got High – το 9ο επεισόδιο της έκτης σεζόν που προβλήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 1999

Θα προσέξατε ότι τα πιο αγαπημένα επεισόδια από τα «Φιλαράκια» – γιατί με αυτό το κριτήριο έγινε η επιλογή – σταματούν στην έκτη σεζόν και δεν υπάρχει ούτε ένα από τις υπόλοιπες τέσσερις. Όχι ότι ήταν κακές, αλλά στο πρώτο μισό της η σειρά έφτασε σε επίπεδα που ήταν πολύ δύσκολο να ξαναπιάσει...