TV & MOVIES

Όσοι νόμιζαν ότι με το τέλος του «Game of Thrones» το HBO θα έχανε τη δυναμική του, πρόκειται να διαψευστούν οικτρά. Για το τέλος του 2019 και στο πρώτο μισό του 2020 το αμερικανικό συνδρομητικό δίκτυο έχει ετοιμάσει ένα σωρό σειρές με μεγάλους σταρ που θα κρατήσουν ψηλά ο ενδιαφέρον του κοινού.

Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα κάνει πρεμιέρα το πολυαναμενόμενο «Watchmen», το «His Dark Materials» με τον Τζέιμς Μάκαβοϊ, οι κωμωδίες «The Righteous Gemstones», «Mrs. Fletcher» και «A Black Lady Sketch Show», το «Our Boys» και το «Catherine the Great» με την Έλεν Μίρεν. Ενώ θα επιστρέψουν με νέες σεζόν τα «The Deuce», «Room 104», «The Shop», «Silicon Valley», «Ballers» και «Succession».

Όλα αυτά εμφανίζονται στο παραπάνω βίντεο, μαζί με αποσπάσματα από τις σειρές του 2020 που αναμένονται ακόμη πιο ενδιαφέροντες: «The Undoing» με τους Νικόλ Κίντμαν και Χιου Γκραντ, «The New Pope» με τους Τζουντ Λο και Τζον Μάλκοβιτς, «The Plot Against America» με τους Τζον Τορτούρο και Γουινόνα Ράιντερ, και το «I Know This Much Is True» με τον Μαρκ Ράφαλο. Ενώ θα επιστρέψουν με νέες σεζόν τα «Curb Your Enthusiasm», «My Brilliant Friend», «High Maintenance», «Insecure» και «Westworld». Ποιος ήταν ο Τζον Σνόου, είπαμε;