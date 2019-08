TV & MOVIES

Είναι ξεκάθαρο εδώ και καιρό ότι η Disney πλέον παίζει μπάλα μόνη της στο Χόλιγουντ, και τα υπόλοιπα στούντιο την παρακολουθούν να σπάει ένα ένα τα δικά της ρεκόρ.

Το πιο πρόσφατο σημειώθηκε χθες Πέμπτη, όταν το «Toy Story 4» έφτασε τις συνολικές παγκόσμιες εισπράξεις του στο 1,001 δισ. δολάρια και έγινε η πέμπτη φετινή ταινία της Disney που το καταφέρνει. Οι άλλες είναι οι «Avengers: Endgame», «Captain Marvel», «Aladdin» και «The Lion King».

Το προηγούμενο ρεκόρ το είχε κάνει πάλι η Disney το 2016 με 4 ταινίες, ενώ φέτος υπάρχει και συνέχεια με τα «Frozen 2», «Maleficent: Mistress of Evil» και φυσικά το «Star Wars: The Rise of Skywalker». Επομένως το ρεκόρ δεν αποκλείεται να αυξηθεί πριν κλείσει ο χρόνος...