Τα γυρίσματα του πρίκουελ του «Game of Thrones» (που έχει τον προσωρινό τίτλο «Bloodmoon») έχουν μετακομίσει από τη Βόρεια Ιρλανδία στην Ιταλία, και από τη χώρα όπου γεννήθηκε ο όρος «παπαράτσι» έχουμε την πρώτη φωτογραφία της Ναόμι Γουότς με τα ρούχα του ρόλου της!

Η Γουότς γνωστή από ταινίες όπως οι «King Kong», «Οδός Μαλχόλαντ», «21 Γραμμάρια» και άλλες πολλές, είναι αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο όνομα στο καστ. Στην παρακάτω φωτογραφία από ένα Instagram story τη βλέπουμε με ένα περίεργο, όρθιο (αυτοκρατορικό θα το χαρακτηρίζαμε) μαλλί και ένα χρυσό φόρεμα.

#new 📸| Naomi Watts on the set of #GameOfThrones prequel "Bloodmoon"

