TV & MOVIES

To Netflix ετοιμάζει νέα animated σειρά με πρωταγωνιστή τον He-Man.

To νέο πρότζεκτ του Netflix σε συνεργασία με τον Κέβιν Σμιθ ως showrunner και εκτελεστικό παραγωγό αποκαλύφθηκε στο Power-Con.

To «Masters of the Universe: Revelation» θα είναι «μια ολοκαίνουρια ιστορία στον επικό κόσμο της Mattel», όπως αποκάλυψε ο Σμιθ προσθέτοντας: «θα συνεχίσουμε από εκεί που σταμάτησε η κλασική ιστορία ώστε να παρακολουθήσουμε την τελική ίσως μάχη ανάμεσα στον He-Man και τον Skeletor». Παράλληλα θα ολοκληρωθούν αρκετές ακόμα ιστορίες που έμειναν στη μέση στο «He-Man and the Masters of the Universe» (1983-1985) ενώ ορισμένοι χαρακτήρες θα πιάσουν το νήμα από εκεί που τελείωσε η προηγούμενη σειρά.

Η αρχική σειρά διηγήθηκε τις περιπέτειες του πρίγκιπα Adam, διαδόχου του θρόνου του μυστικού πλανήτη Eternia, που με ένα μαγικό σπαθί μεταμορφώνεται στον πολεμιστή He-Man, τον πιο δυνατό άντρα στον κόσμο.

Σημειώνεται ότι η παραγωγή ανήκει στη Mattel Television και το animation στην Powerhouse Animation (Castlevania).

H ακριβής ημερομηνία της πρεμιέρας δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, ωστόσο αναμένεται μέστο στο 2020.