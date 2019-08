TV & MOVIES

Η Apple TV+, η νέα streaming πλατφόρμα από την Apple, δίνει στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ της επερχόμενης τηλεοπτικής σειράς «The Morning Show» με πρωταγωνιστές τους Τζένιφερ Άνιστον, Ρις Γουίδερσπουν και Στιβ Καρέλ.

Το τρέιλερ έρχεται λίγες μέρες μετά το teaser που είχε κυκλοφορήσει πριν λίγες μέρες και είχε δώσει μια μικρή γεύση από τη νέα σειρά.

Το πρότζεκτ αποτελεί μια από τις ναυαρχίδες της Apple TV+ η οποία έχει ήδη παραγγείλει δυο σεζόν 20 συνολικά επεισοδίων.

Το «The Morning Show» θα αφηγείται την ιστορία ενός πρωινού τηλεοπτικού σόου και τις σχέσεις τριών από τους εργαζόμενους, εξετάζοντας όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες στις πρωινές εκπομπές της τηλεόρασης.

Εκτελεστικός παραγωγός είναι ο Τζέι Κάρσον του «House of Cards», ενώ ο δημοσιογράφος του CNN Μπράιαν Στέλτερ θα είναι ειδικός σύμβουλος. Μάλιστα, το βιβλίο του «Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV», που κυκλοφόρησε το 2013 και εστιάζει στην κόντρα μεταξύ της εκπομπής «Today» του NBC και «Good Morning America» του ΑΒC θα χρησιμοποιηθεί ως βασική πηγή.