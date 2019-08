Η 25η ταινία με τις περιπέτειες του διάσημου πράκτορα Τζέιμς Μποντ θα έχει τίτλο «No Time To Die», ανακοίνωσε σήμερα μέσω Twitter η ομάδα παραγωγής.

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s

— James Bond (@007) August 20, 2019