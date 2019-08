Ενώ εμείς περιμένουμε με ανυπομονησία σε λίγες μέρες να δούμε το «It: Chapter 2» και πριν από λίγο καιρό τρομάξαμε με το νέο «Pet Sematary» τώρα μαθαίνουμε ότι ακόμα ένα βιβλίο του Στίβεν Κινγκ παίρνει το δρόμο για τη μεγάλη οθόνη και η χαρά μας είναι απερίγραπτη.

Πρόκειται για το «The Girl Who Loved Tom Gordon» που κυκλοφόρησε το 1999 και είναι ίσως το μόνο βιβλίο του μετρ του τρόμου που δεν έχει κυκλοφορήσει στα ελληνικά.

Τη μεταφορά του μυθιστορήματος έχει αναλάβει η εταιρεία Sanibel Films σε συνεργασία με τις «Vertigo Entertainment» και «Origin Story».

Αν και το στοιχείο του τρόμου δεν είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του βιβλίου, πετυχαίνει να κρατήσει τον αναγνώστη σε αγωνία και σασπένς.

Βασική ηρωίδα του βιβλίου είναι η 9χρονη Τρίσα Μακφάρλαντ που χάνεται κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού ταξιδιού. Η Τρίσα καταλήγει να περιπλανιέται στο δάσος για εννιά μέρες, και να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τον πολιτισμό. Ο συνδυασμός της έλλειψης νερού, της πείνας, της εξάντλησης και του φόβου της για το σκοτάδι προκαλεί στην Τρίσα παραισθήσεις. Φαντάζεται να μιλάει στον αγαπημένο της παίκτη του μπέιζμπολ, Τομ Γκόρντον, ενώ πιστεύει ότι την καταδιώκει ένα υπερφυσικό θηρίο που ονομάζεται ο Θεός των χαμένων.

Αν και ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τους δημιουργούς και τους συντελεστές, ο πολυγραφότατος συγγραφέας δηλώνει ενθουσιασμένος που το βιβλίο του θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη.

THE GIRL WHO LOVED Tom Gordon is coming--finally. I'm excited.https://t.co/6cypKBzK6C

— Stephen King (@StephenKing) 21 Αυγούστου 2019