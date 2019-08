Eπιτέλους η Disney μας έδωσε ένα από πρώτο δείγμα από το επερχόμενο live action φιλμ που αφηγείται την ιστορία της Cruella De Vil.

Στη φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω Twitter, βλέπουμε την τρομακτική -και πιο πανκ- εκδοχή μιας αγνώριστης Έμα Στόουν ως Cruella De Vil.

Here’s your first look at Emma Stone as Cruella de Vil in Disney's Cruella. The film, also starring Emma Thompson, Paul Walter Hauser, and Joel Fry, comes to theaters May 28, 2021. #D23Expo pic.twitter.com/KqxJ0yMYQ3

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 24 Αυγούστου 2019