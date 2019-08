TV & MOVIES

Το καλοκαίρι -και οι διακοπές μαζί του- φεύγουν, οι νέες προσθήκες στο Netflix έρχονται, μαζί με καινούριες πρωτότυπες σειρές αλλά και την επιστροφή πολλών αγαπημένων.

Η δημοφιλής υπηρεσία streaming θα κάνει την επιστροφή μας στη δουλειά και την καθημερινόητα περισσότερο ομαλή και υποφερτή με σειρές που θα μας κάνουν να κολλήσουμε όπως: Elite (2η σεζόν), Ι-Land που θυμίζει το παλαιότερο Lost, The Spy, Criminal (κάτι σαν το Mindhunter), The Politician, Disenchantment (2η σεζόν), Suits (8η σεζόν), αλλά και επιτυχημένες παλαιότερες και νεότερες ταινίες όπως τα: The Snowman, Dirty Dancing, Fantastic Beasts and Where to Find Them, κ.ά.

Πρωτότυπες σειρές

Ελίτ: Σεζόν 2 (06/09/2019)

Elite: Season 2

Μετά από τον θάνατο ενός συμμαθητή, ένας μαθητής εξαφανίζεται, συμμαχίες αλλάζουν, νέοι φίλοι συμμετέχουν στο δράμα και αποκαλύπτονται σκοτεινά μυστικά.

I-Land (12/09/2019)

The I-Land

Πώς θα σου φαινόταν αν ξύπναγες ξαφνικά σε ένα άγνωστο νησί και δεν θυμόσουν ούτε ποιος είσαι; Αυτό συμβαίνει στους 10 ήρωες αυτής της σειράς επιστημονικής φαντασίας.

Criminal: Ηνωμένο Βασίλειο (20/09/2019)

Criminal: UK

Οι Ντέιβιντ Τέναντ, Κλερ-Χόουπ Ασιτέι και Γιούσεφ Κερκούρ σε μια σειρά όπου ήρωας είναι ένας λιγομίλητος γιατρός πιέζεται απ' την αστυνομία να ομολογήσει.

Ο Πολιτικός (27/09/2019)

The Politician

Είναι πιτσιρικάς αλλά το 'χει αποφασίσει εδώ και χρόνια ότι θα γίνει πρόεδρος. Δυστυχώς, πρώτα θα πρέπει να τα βγάλει πέρα με το λύκειο…

Απογοήτευση: Μέρος 2 (20/09/2019)

Disenchantment: Part 2

Η χαρωπή πριγκίπισσα Μπιν περνά μια κόλαση για να σώσει έναν φίλο, μαθαίνει για το μυστικιστικό πεπρωμένο της και βοηθά στην ανάκαμψη του βασιλείου του πατέρα της.

Ψηλό Κορίτσι (13/09/2019)

Tall Girl

Η Τζόντι είναι 16 και έχει ύψος... μπασκετμπολίστα. Μήπως γι’ αυτό δεν έχει κάνει ακόμα σχέση; Ή μήπως η λύση θα βρεθεί στο πρόσωπο ενός εξίσου ψηλού συμμαθητή;

Το Ράντσο: Μέρος 7 (13/09/2019)

The Ranch: Part 7

Ο Κολτ προσπαθεί να τα ξαναβρεί με την Άμπι ενώ ο Μπο και η Τζοάν αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ηλικίας τους. Στο μεταξύ, η Μαίρη και ο Λουκ μπαίνουν σε μπελάδες.

Το πιο Γρήγορο Αυτοκίνητο: Σεζόν 2 (20/09/2019)

Fastest Car: Season 2

Πανάκριβα υπεραυτοκίνητα κάνουν κόντρες με φτιαγμένους, αόρατους δαίμονες της ταχύτητας, όπως Honda, Ford, Oldsmobile, ακόμη και Mini Cooper.

Τζακ Γουάιτχολ: Ταξίδια με τον Πατέρα μου: Σεζόν 3 (06/09/2019)

Jack Whitehall: Travels with My Father: Season 3

Ο Τζακ Γουάιτχολ κι ο πατέρας του, Μάικλ, επιστρέφουν σε μια τρίτη σεζόν με ταξίδια στο εξωτερικό σε μια προσπάθεια να δυναμώσουν τη σχέση τους.

Μίνι Σπίτια, Μεγάλες Ιδέες: Τόμος 2 (29/09/2019)

Tiny House Nation: Volume 2

Ο οικοδεσπότης Τζον Γουάισμπαρθ κι ο ειδικός Ζακ Γκίφιν παίρνουν τους δρόμους για να συναντήσουν επίδοξους ιδιοκτήτες μικροσκοπικών σπιτιών και δίνουν στιλ στη λιτότητα.

Απίστευτο (13/09/2019)

Unbelievable

Αντλώντας στοιχεία από πραγματικά γεγονότα, αυτή η ιστορία μιλά για μια έφηβη που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού και στη συνέχεια ανακάλεσε την κατάθεσή της.

Πρωτότυπες ταινίες

Between Two Ferns: Η ταινία (20/09/2019)

Between Two Ferns: The Movie

Ο οικοδεσπότης Ζακ Γαλιφιανάκης οδηγεί και αναζητά διάσημους για συνέντευξη για την ελάχιστου προϋπολογισμού εκπομπή του "Between Two Ferns".

Στη Σκιά του Φεγγαριού (27/09/2019)

In the Shadow of the Moon

Ο κύκλος της σελήνης αποτελεί πηγή έμπνευσης για έναν κατά συρροή δολοφόνο. Ένας αστυνομικός από τη Φιλαδέλφεια θα προσπαθήσει να αποκρυπτογραφήσει τη συμπεριφορά του.

Πρωτότυπα Ντοκιμαντέρ

Chef Show: Τόμος 2 (13/09/2019)

The Chef Show: Volume 2

Ο Τζον Φαβρό ανταλλάσσει την καρέκλα του σκηνοθέτη με μια ποδιά και βγάζει εισιτήριο για νέες γευστικές περιπέτειες, παρέα με τον φίλο και μέντορά του Ρόι Τσόι.

Η Τσέλσι και το Λευκό Προνόμιο (13/09/2019)

Hello, Privilege. It's Me, Chelsea

Σε αυτό το ντοκιμαντέρ η Τσέλσι Χάντλερ εξερευνά το πώς επηρεάζουν οι προνομιούχοι λευκοί την αμερικάνικη κουλτούρα αλλά και το πώς έχει επωφεληθεί η ίδια προσωπικά.

Εξηγήσεις: Το Ανθρώπινο Μυαλό (12/09/2019)

The Mind, Explained

Η Έμμα Στόουν αναλαμβάνει την αφήγηση σε μια σειρά που υπόσχεται να μας διαφωτίσει για όλα όσα σχετίζονται με το ανθρώπινο μυαλό, από τα όνειρα έως τις διαταραχές άγχους.

Abstract: Η Τέχνη του Σχεδίου: Σεζόν 2 (25/09/2019)

Abstract: The Art of Design: Season 2

Τα πιο πρωτοποριακά μυαλά του σύγχρονου ντιζάιν μάς αποκαλύπτουν πώς η τέχνη τους επηρεάζει όλες τις πλευρές της ζωής μας. Μια πανέμορφη και διαφωτιστική σειρά.

Εξηγήσεις: Σεζόν 2 (26/09/2019)

Explained: Season 2

Η άνθιση των δισεκατομμυριούχων. Η σπορ ένδυση. Η παγίδα των αιρέσεων. Μάθετε τα πάντα για τις τρέχουσες τάσεις μέσα από μια συναρπαστική σειρά με διάσημους αφηγητές.

Πρωτότυπες παιδικές ταινίες και σειρές

Οι Απίθανες Περιπέτειες του Άρτσιμπαλντ (06/09/2019)

Archibald's Next Big Thing

Ο Άρτσιμπαλντ είναι ένα ασυνήθιστο μικρό κοτόπουλο που ζει τη στιγμή και δεν ενθουσιάζεται με τίποτα στη ζωή του. Βασισμένο στο ομώνυμο βραβευμένο παιδικό βιβλίο.

Ομάδα Κέιλι (23/09/2019)

Team Kaylie

Μετά από προβλήματα με τον νόμο, η διάσημη έφηβη δισεκατομμυριούχος Κέιλι Κόνραντ αναγκάζεται να γίνει υπεύθυνη του φυσιολατρικού συλλόγου της γειτονιάς της.