Ένας ρόλος στη σειρά «The Walking Dead» μπορεί να είναι και εισιτήριο εισόδου στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Πλέον οι ηθοποιοί της σειράς που έγιναν ήρωες ταινιών της Marvel έφτασαν τους πέντε. Η τελευταία «μεταγραφή» είναι εκείνη της Λόρεν Ρίντλοφ, που στη σειρά του AMC υποδύεται την Κόνι, μέλος της ομάδας της Μάγκνα που πρωτογνωρίσαμε στην 9η σεζόν.

Η κωφάλαλη ηθοποιός θα είναι μέλος του εντυπωσιακού καστ της ταινίας «The Eternals», που περιλαμβάνει την Αντζελίνα Τζολί, τη Σάλμα Χάγιεκ και τους δύο «αδερφούς Σταρκ» του «Game of Thrones», Κιτ Χάρινγκτον και Ρίτσαρντ Μάντεν. Ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της το περασμένο Σαββατοκύριακο στο συνέδριο D23 της Disney.

