Αφού ο Άαρον Πολ μας ξεγέλασε με μια σειρά από teaser που αντί για την ταινία «Breaking Bad» αποκάλυψαν το... μεσκάλ που κυκλοφορεί σε συνεργασία με τον Μπράιαν Κράνστον, τώρα μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα.

Άλλωστε η ημερομηνία της πρεμιέρας του «El Camino: A Breaking Bad Movie» ανακοινώθηκε (11 Οκτωβρίου στο Netflix), το πρώτο teaser κυκλοφόρησε, δεν υπάρχει λόγος να κρυβόμαστε. Γι' αυτό και ο Πολ, που στην αγαπημένη σειρά «Breaking Bad» υποδύθηκε τον Τζέσι Πίνκμαν, μοιράστηκε στα social media μια σκηνή που ζητάει να δούμε, προκειμένου να προετοιμαστούμε για όσα μας περιμένουν στην ταινία.

Cats out of the bag...and the bag is in the river. Here’s a moment from Breaking Bad to slowly prepare you all for what’s to come. #BreakingBad #Netflix #Elcomino ⚗️💎💵💰 https://t.co/q3VdCCLxZe

