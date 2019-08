Η 12η Νοεμβρίου είναι κοντά, μαζί της και η πρεμιέρα του Disney+, της πλατφόρμας που θα αμφισβητήσει όσο καμία άλλη την κυριαρχία του Netflix στο χώρο του video streaming. Οι πρώτες χώρες στις οποίες θα γίνει διαθέσιμο το Disney+ εκείνη τη μέρα είναι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Ολλανδία (η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα), ενώ μία εβδομάδα μετά (19/11) θα ακολουθήσουν η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Σταδιακά θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Η τιμή της μηνιαίας συνδρομής στην Ολλανδία (και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, λογικά) θα είναι 6,99 ευρώ το μήνα, ή 69,9 ευρώ το χρόνο (στους 12 μήνες, οι 2 δώρο...). Αξίζει κανείς να υπολογίσει στα μηνιαία έξοδά του ακόμη 7 ευρώ για το Disney+; Σίγουρα ναι, για τους ακόλουθους 7 λόγους και όχι μόνο.

1. «The Mandalorian»

Η σειρά-κράχτης της νέας πλατφόρμας, βγαλμένη από τον κόσμο του «Star Wars» με στοιχεία σπαγγέτι γουέστερν, δυνατό καστ και έναν ενδιαφέροντα αντιήρωα σε πρώτο πλάνο. Και δεν θα είναι η μόνη. Έχει ήδη ανακοινωθεί δεύτερη σειρά-πρίκουελ του «Rogue One» με ήρωα των Κάσιαν Άντορ (Ντιέγκο Λούνα), ενώ το 2020 ξεκινάει γυρίσματα μία σειρά για τον Όμπι Γουάν Κενόμπι με τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ να επιστρέφει στο ρόλο που υποδύθηκε στο σινεμά. Συν όλες οι προηγούμενες και επόμενες ταινίες «Star Wars», που θα είναι μόνο εδώ διαθέσιμες για streaming.

2. Όλες οι σειρές της Marvel

Η πρώτη εντύπωση ήταν ότι οι σειρές με υπερήρωες της Marvel (και με τους ίδιους ηθοποιούς που τους υποδύθηκαν στον κινηματογράφο) θα ήταν τρεις: «The Falcon and the Winter Soldier» με τους Αντονι Μάκι, Σεμπάστιαν Σταν και Ντάνιελ Μπρουλ, «WandaVision» με τους Ελίζαμπεθ Ολσεν, Πολ Μπέτανι και «Loki» με τον Τομ Χίντλστον. Λίγο μετά προστέθηκε και το καρτούν «What if?» και το «Hawkey», με τον Τζέρεμι Ρένερ, όπου ο Hawkeye θα παραδίδει τη σκυτάλη στην προστατευόμενή του, Κέιτ Μπίσοπ (αναζητείται η ηθοποιός). Και το περασμένο Σαββατοκύριακο στο συνέδριο D23 ανακοινώθηκαν τρεις ακόμη σειρές, οι «Ms Marvel» (με τη πρώτη μουσουλμάνα υπερήρωα), «She Hulk» και «Moon Night». Ο τελευταίος υπερήρωας είναι γνωστός μόνο στους πολύ ψαγμένους φαν της Marvel, αλλά έχει πίσω του ιστορίες 44 χρόνων που σίγουρα θα αποτελέσουν ενδιαφέρον υλικό για τη σειρά. Και κάπως έτσι φτάσαμε τις οκτώ σειρές Marvel... Δείτε τις όλες μαζί στη σειρά στην παρακάτω φωτογραφία από το D23. Και εννοείται ότι εκτός από τις σειρές στο Disney+ θα βρίσκονται και όλες οι ταινίες του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel...

