TV & MOVIES

Ένας μήνας που αρχίζει με τον τρομαχτικό κλόουν Πένιγουαϊζ και τη θεά Κέιτ Μπλάνσετ και τελειώνει με τον Μπρους Σπρίγνκστιν δεν θα μπορούσε παρά να έχει ενδιαφέρον… Ας δούμε μερικές από τις ταινίες που θα μας περιμένουν στις κινηματογραφικές αίθουσες (και σε όσα θερινά επιτρέψει ο καιρός…) τον Σεπτέμβριο.

Το Αυτό Κεφάλαιο 2 (It Chapter 2), 5/9

Το κακό κάνει και πάλι την εμφάνισή του στο Ντέρι, καθώς ο σκηνοθέτης Άντι Μουσκιέτι επανενώνει τα μέλη του Losers Club (Λέσχη των Αποτυχημένων) – ενήλικες πλέον – στο σίκουελ της πιο επιτυχημένης ταινίας τρόμου όλων των εποχών. Το πρώτο «Αυτό» έσπασε τα ταμεία παγκοσμίως κερδίζοντας πάνω από 700 εκατ. δολάρια. Κάθε 27 χρόνια το κακό πνεύμα που παίρνει τη μορφή του κλόουν Πένιγουαϊζ επισκέπτεται την πόλη του Ντέρι κι εμείς είμαστε έτοιμοι για γερές δόσεις τρόμου. Παίζουν οι Τζέιμς ΜακΑβόι, Τζέσικα Τσαστέιν, Μπιλ Χέιντερ, Ισάια Μουστάφα, Τζέι Ράιαν, Τζέιμς Ράνσον, Μπιλ Σκάρσγκαρντ, Άντι Μπιν, Τζάντεν Μαρτέλ, Γουάιτ Όλεφ, Σοφία Λίλις, Φιν Γούλφχαρντ, Τζέρεμι Ρέι Τέιλορ, Τσόουζεν Τζέικομπς, Τζακ Ντίλαν Γκρέιζερ.

Πού Χάθηκες, Μπερναντέτ (Where’d You Go, Bernadette), 5/9

Η Μπερναντέτ Φοξ τα έχει όλα: έναν τρυφερό σύζυγο, μια γλυκύτατη κόρη και μια υπέροχη ζωή. Το μόνο που λείπει από τη ζωή της είναι η περιπέτεια. Όταν η Μπερναντέτ εξαφανίζεται πριν από ένα προγραμματισμένο οικογενειακό ταξίδι στην Ανταρκτική, η 15χρονη κόρη της θα κάνει τα πάντα να την εντοπίσει, ανακαλύπτοντας στην πορεία συγκλονιστικά στοιχεία από το παρελθόν της μητέρας της. Ένα ακόμη ρεσιτάλ από την Κέιτ Μπλάνσετ στη διασκευή του best seller της Μαρία Σεμπλ. Σκηνοθετεί ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ και συμπρωταγωνιστούν οι Κρίστεν Γουίγκ, Λόρενς Φίσμπερν, Έμα Νέλσον, Τζούντι Γκριρ.

Angry Birds: Η Ταινία 2 (The Angry Birds Movie 2), 5/9

Τα μονίμως θυμωμένα και ανίκανα να πετάξουν Angry Birds και τα ογκώδη πράσινα γουρούνια προχωράνε στην επόμενη πίστα. Mια νέα απειλή βάζει και το νησί των Πουλιών, και εκείνο των Γουρουνιών σε μεγάλο κίνδυνο. Όλοι ενώνονται για το κοινό καλό, κάνοντας εκεχειρία και φτιάχνοντας μια απίθανη σούπερ-ομάδα για να σώσουν τα σπίτια τους. Animation με τις φωνές (αν δεν το δείτε μεταγλωττισμένο) των Τζέισον Σουντέκις, Πίτερ Ντίνκλατζ, Μπιλ Χέιντερ, Τζος Γκαντ.

Ο Πύργος του Downton (Downton Abbey), 12/9

Η τηλεοπτική σειρά «Ο Πύργος του Downton» ακολούθησε τη ζωή της οικογένειας Κρόλεϊ και των υπηρετών που εργάστηκαν γι' αυτούς στις αρχές του 20ου αιώνα σε ένα εξοχικό Βρετανικό Οίκο. Κατά τη διάρκεια των 6 κύκλων της, η σειρά κέρδισε συνολικά 3 Χρυσές Σφαίρες, 15 βραβεία Primetime Emmy, ένα Ειδικό βραβείο BAFTA και 69 υποψηφιότητες για βραβείο Emmy, κάνοντας το Downton Abbey την πρώτη μη αμερικάνικη σειρά με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των Emmys – κερδίζοντας και ένα παγκόσμιο ρεκόρ Guinness ως η τηλεοπτική σειρά με την υψηλότερη βαθμολογία κριτικών. Σε αυτό το κινηματογραφικό «σίκουελ» οι Κρόλεϊ δέχονται την επίσκεψη της βασιλικής οικογένειας. Του Μάικλ Ένγκλερ με τους Χιου Μπόνβιλ, Λόρα Καρμάικλ, Τζιμ Κάρτερ, Μπρένταν Κόιλ, Μισέλ Ντόκερι, Μάθιου Γκουντ, Ελίζαμπεθ ΜακΓκόβερν, Μάγκι Σμιθ, Ιμέλντα Στάντον κ.ά.

Ο Φύλακας Άγγελος Έπεσε (Angel Has Fallen), 12/9

Ύστερα από μια συγκλονιστική απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου Άλαν Τράμπουλ (Μόργκαν Φρίμαν), ο έμπιστός του μυστικός πράκτορας Μάικ Μπάνινγκ (Τζέραρντ Μπάτλερ) κατηγορείται αδίκως και τίθεται υπό κράτηση. Αφού δραπετεύσει, σύντομα θα βρεθεί μόνος του και θα χρειαστεί να αποφύγει την υπηρεσία του και να ξεγελάσει το FBI ώστε να εντοπίσει ποιος απειλεί τον Πρόεδρο. Ο Μπάτλερ, που παραλίγο κάποτε να γίνει Τζέιμς Μποντ, απέκτησε τη δική του σειρά δράσης που έφτασε αισίως τις τρεις ταινίες. Σκηνοθετεί ο Ρικ Ρόμαν Γουό και παίζουν επίσης οι Ντάνι Χιούστον, Πάιπερ Περάμπο, Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, Χολτ ΜακΚάλανι, Νικ Νόλτε.

Τρομακτικές Ιστορίες Στο Σκοτάδι (Scary Stories To Tell In The Dark), 12/9

1968, στην Αμερική. Ο αέρας αλλαγής παντού. Μακριά από τις αναταραχές, βρίσκεται μια μικρή πόλη με το όνομα Μιλ Βάλεϊ που για χρόνια η σκιά της οικογένειας των Μπέλοουζ στέκει αγέρωχη. Στην έπαυλη στο τέρμα της πόλης, η Σάρα, ένα νεαρό κορίτσι με τρομακτικά μυστικά, μετέτρεψε την βασανισμένη της ζωή σε μια σειρά από τρομακτικές ιστορίες γραμμένες σε ένα βιβλίο που αδιαφορεί για τον χρόνο και θα γίνουν αληθινές όταν μια παρέα εφήβων ανακαλύψει το απόκοσμο σπίτι της Σάρα. Πολυδιαφημισμένη νεανική ταινία τρόμου του Αντρέ Όβρενταλ με τους Ζόι Μάργκαρετ Κολέτι, Μάικλ Γκάρζα, Γκάμπριελ Ρας.

Είσαι Έτοιμος; (Ready Or Not), 12/9

Η πολύμηνη σχέση της Γκρέις (Σαμάρα Γουίβινγκ) με τον Άλεξ (Μαρκ Ο’ Μπράιαν) ολοκληρώνεται με μια εντυπωσιακή γαμήλια τελετή στο πατρικό του γαμπρού. Ο γάμος πραγματοποιείται δίχως πρόβλημα, αλλά η εκκεντρική οικογένεια του Άλεξ έχει κάποιες παραδόσεις και ετοιμάζει να δεχτεί τη νύφη με έναν ασυνήθιστο τρόπο. Το βράδυ του γάμου τους, θα παίξουν ένα οικογενειακό παιχνίδι που θα φέρει τα πάνω κάτω στο νεαρό ζευγάρι... Στο θρίλερ των Ματ Μπετινέλι Όλπιν και Τάιλερ Γκίλετ παίζουν επίσης οι Άνταμ Μπρόντι, Μαρκ Ο' Μπράιαν και Άντι ΜακΝτάουελ.

Η Καρδερίνα (The Goldfinch), 19/9

Ο Θίο Ντέκερ ήταν 13 ετών όταν η μητέρα του σκοτώθηκε σε βομβιστική επίθεση στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης. Η τραγωδία αυτή αλλάζει την πορεία της ζωής του, γεμίζοντάς τον θλίψη και ενοχή αλλά και δημιουργώντας του την ανάγκη να αναγεννηθεί, να λυτρωθεί, να αγαπήσει. Παλεύοντας με όλα αυτά, κρατά μέσα του, ως θραύσμα ελπίδας από εκείνη τη μέρα, ένα μικρό κομμάτι από έναν πίνακα, στον οποίο απεικονίζεται μία καρδερίνα σε ένα κλουβί. Το best seller της Ντόνα Ταρτ μεταφέρεται στον κινηματογράφο από τον Τζον Κρόουλι με τους Νικόλ Κίντμαν, Σάρα Πόλσον, Άνσελ Έλγκορτ, Ανερίν Μπαρνάρντ, Άσλι Κάμινγκς, Φιν Γούλφχαρντ, Γουίλα Φιτζέραλντ, Λουκ Γουίλσον, Τζέφρι Ράιτ, Ντένις Ο' Χέιρ.

Ad Astra, 19/9

Ο αστροναύτης Ρόι ΜακΜπράιντ (Μπραντ Πιτ) ταξιδεύει στα πέρατα του ηλιακού συστήματος για να βρει τον χαμένο πατέρα του (Τόμι Λι Τζόουνς) και να διαλευκάνει ένα μυστήριο που απειλεί την επιβίωση του πλανήτη. Το ταξίδι του θα φέρει στην επιφάνεια μυστικά που θέτουν υπό αμφισβήτηση τη φύση της ανθρώπινης ύπαρξης και τη θέση μας στο σύμπαν. Περιμένουμε πολλά από αυτό το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας του Τζέιμς Γκρέι.

Ένας Αληθινός Φίλος (A Dog’s Journey), 19/9

Οι φιλόζωοι να μην πλησιάσουν χωρίς κούτες από χαρτομάντηλα. Πρόκειται τη συγκινητική ιστορία του αφοσιωμένου σκύλου Μπέιλι που βρίσκει το νόημα της δικής του ύπαρξης μέσα από τις ζωές των ανθρώπων που κάνει να γελούν και να αγαπούν. Ο Μπέιλι ζει σε μια υπέροχη φάρμα στο Μίσιγκαν μαζί με το αφεντικό του, Ίθαν, και τη γυναίκα του, Χάνα. Έχει μάλιστα αποκτήσει έναν απίθανο καινούριο φίλο: την εγγονή του Ίθαν και της Χάνα, Σίτζεϊ. Όταν η μητέρα της Σίτζεϊ αποφασίζει να πάρει τη μικρή μακριά, ο Μπέιλι που της έχει υποσχεθεί πως θα την προστατεύει για πάντα, θα κάνει τα πάντα για να κρατήσει την υπόσχεσή του και να βρεθεί ξανά κοντά της. Με τους Ντένις Κουέιντ, Μπέτι Γκίλπιν, Τζος Γκαντ, Μαρτζ Χελγκενμπέργκερ.

Το Παιχνίδι Του Ρόδου (Bajo la Rosa), 19/9

Η 10χρονη Σάρα εξαφανίζεται. Οι μέρες περνούν χωρίς κανένα ίχνος της. Μέχρι που ένα πρωινό, οι γονείς της λαμβάνουν ένα γράμμα από τον απαγωγέα που, για να την αφήσει ελεύθερη, ζητάει να τους συναντήσει! Ποιος είναι και τι θέλει να τους πει; Αυτό το τετ-α-τετ θα έχει μια αναπάντεχη εξέλιξη... Στο ισπανικό θρίλερ μυστηρίου του Τζόσουε Ράμος πρωταγωνιστούν οι Πέντρο Κάζαμπλανκ, Ραμίρο Μπλας, Ελίζαμπετ Γκέλαμπερτ, Ζακ Γκόμεζ.

Blinded By The Light, 26/9

Ως η feel-good ταινία της χρονιάς διαφημίζεται αυτό το φιλμ της Γκούριντερ Τσάντα («Κάντο όπως ο Beckham»). Η ιστορία ενηλικίωσης ενός καταπιεσμένου έφηβου, γιου πακιστανών μεταναστών στο Λούτον των 80s, ο οποίος βρίσκει τη σωτηρία του και το νόημα της ζωής στη μουσική του Μπρους Σπρίνγκστιν. Εμπνευσμένη από την αυτοβιογραφία του Σαφράζ Μανζούρ, superfan του «Αφεντικού», η ταινία καταφέρνει να μιλήσει σε όλους όσους νιώθουν να έχουν σωθεί με το σινεμά ή τη μουσική, όποια κι αν είναι η γνώμη τους για τη μουσική του μεγάλου Σπρίνγκστιν.