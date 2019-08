10 σταρ του πορνό που έγιναν δεκτοί στο Χόλιγουντ (pics & vids)

TV & MOVIES

Όσοι δεν τη γνώριζαν την έμαθαν το 1999 με το τραγούδι «The Ballad of Chasey Lane» των Bloodhound Gang. Οι mainstream ρόλοι της περιλαμβάνουν την κωμωδία τρόμου «Demon Knight» (1995), την κωμωδία «Orgazmo» (1997), το «He Got Game» (1998) του Σπάικ Λι με τον Ντενζέλ Ουάσινγκτον, και το θρίλερ «Evil Breed: The Legend of Samhain», όπου συμπρωταγωνιστούσε η Jenna Jameson και άλλοι... συνάδελφοι από την ερωτική βιομηχανία.