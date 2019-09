TV & MOVIES

Έχεις χίλιους λόγους το καλοκαίρι να μη μείνεις μέσα και να επισκευτείς το θερινό της γειτονιάς σου. Και χίλιους έναν αφού είναι Σεπτέμβρης: ο τέλειος μήνας για να βγεις έξω το βράδυ. Άσε που η μεγάλη οθόνη όταν είναι εκτός κτηρίου βγάζει κάτι μαγικό.

Μια βόλτα στην πόλη που καταλήγει σε καρέκλα αραχτή που σου επιτρέπει να χαλαρώσεις και να ταξιδέψεις σε ταινίες δράσης, σκηνοθετικά αριστουργήματα και ρομαντικές κομεντί δεν μπορει να συγκριθεί εύκολα με κάτι διαφορετικό.

Ποια είναι λοιπόν τα βήματα για την τέλεια βραδιά στην πόλη;

Βήμα 1ο

Βρες το θερινό που σου ταιριάζει

Το σημαντικό είναι να έχει τα απαραίτητα από το βήμα 2. Spoiler: Δηλαδή παγωμένη Fischer, σωστά ποπ κορν και αεράκι. Και τα δικά μας αγαπημένα τα έχουν όλα.

Σινέ Παρί, Μπομπονιέρα, Σινέ Φιλοθέη, Φλοίσβος, Σινέ Πανόραμα Θεσσαλονίκη, Ελληνίς Cinemax, Cine Δεξαμενή, Σινέ Αλίκη, Σινέ Αβάνα, Αριάν, Σινέ Γέρακας ή Αμαρρυλίς;

Η επιλογή είναι δική σου και εμείς τη στηρίζουμε όπως και να έχει.

Βήμα 2ο

Εκμεταλλεύσου τα δυνατά σημεία του θερινού

Όπως είπαμε έχεις χίλιους (έναν) λόγους για να πας να πιάσεις θέση στο θερινό και να προλάβεις και τραπεζάκι. Αλλά για να μη μας πάρει το βράδυ, ας αναλύσουμε τα 3 πιο σημαντικά πλεονεκτήματα του θερινού που πρέπει να απολαύσεις στο έπακρο.

Το αεράκι είναι ένα σημαντικό άσετ που σε βάζει κατευθείαν στην ατμόσφαιρα και αν το πετύχεις στη σωστή μέρα και με την ιδανική θερμοκρασία θα έχεις όλες τις πιθανότητες με το μέρος σου για να περάσεις καλά. Ένα μακρυμάνικο αυτόν τον μήνα στην τσάντα για να είσαι σίγουρος και έφυγες.

Η παγωμένη Fischer. Φέτος, το καλοκαίρι η Fischer είναι και πάλι χορηγός σε μία σειρά από θερινούς κινηματογράφους (βλέπε βήμα 1) στην Αθήνα συνοδεύοντας απολαυστικά μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές μας. Προβολή χωρίς αυτό το μπουκάλι ή το ποτήρι ανά χείρας δεν είναι ολοκληρωμένη προβολή. Τέλος.

Το ποπ κορν. Σωστά βουτυρωμένο και με άρωμα που σε ταξιδεύει στην παιδική σου ηλικία, είναι το όπλο που δεν θες να λείπει από την αγκαλιά σου εκείνη την ώρα. Φέρσου σωστά.

Βήμα 3ο

Επίλεξε την καλύτερη ταινία

Και πάμε στα ακόμη πιο σημαντικά. Η σωστή ταινία. Αυτή την εβδομάδα έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις ανάμεσα σε δυνατά χαρτιά που παίζονται στους παραπάνω κινηματογράφους. Στη θέση σου θα τις βλέπαμε όλες.

Once Upon a Time in Hollywood

Οι ουρές την πρώτη εβδομάδα ήταν τεράστιες. Λογικό. Ο Κουέντιν Ταραντίνο επιστρέφει και μαζί του έρχονται ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Μπραντ Πιτ. Η μόνη δικαιολογία για να μην την επιλέξεις είναι ότι την έχεις δει ήδη. Δεκτό.

Η υπόθεση: Ο Ταραντίνο επισκέπτεται το Λος Άντζελες του 1969, όπου όλα αλλάζουν, όταν ο διάσημος τηλεοπτικός αστέρας Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) και ο επί χρόνια κινηματογραφικός του «παρτενέρ», που εκτελεί χρέη κασκαντέρ, Cliff Booth (Brad Pitt) βρίσκονται σε μια βιομηχανία που δεν μπορούν πλέον να αναγνωρίσουν. Η ένατη ταινία του ευφυούς σκηνοθέτη και σεναριογράφου, φιλοξενεί ένα υπέρλαμπρο καστ και ένα γαϊτανάκι από ιστορίες σε έναν φόρο τιμής στις τελευταίες μεγάλες στιγμές της χρυσής εποχής του Hollywood.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Η ταινία δεν χρειάζεται συστάσεις. Πας και τη βλέπεις για αυτό που είναι. Ξανά και ξανά. Με David Leitch (στη σκηνοθεσία), Jason Statham και Idris Elba μάλλον δεν χάνεις. Ή έστω περνάς ένα καλοκαιρινό βράδυ όπως σου αξίζει.

Υπόθεση: Από τότε που ο Χομπς, πιστός πράκτορας της Διπλωματικής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Αμερικής, και ο παράνομος Σο, πρώην επίλεκτο μέλος του Βρετανικού Στρατού, ήρθαν αντιμέτωποι για πρώτη φορά το 2015 στο Fast & Furious 7, δεν έχουν σταματήσει οι συγκρούσεις μεταξύ τους και ο αγώνας για την επικράτηση του πιο δυνατού. Αλλά όταν ο κυβερνο-τροποποιημένος αναρχικός Μπρίξτον απειλεί τη συνέχιση της ανθρωπότητας, αυτοί οι δύο εχθροί θα πρέπει να συνεργαστούν για να κερδίσουν τον μοναδικό τύπο που μπορεί να είναι πιο κακός και από τους δυο τους.

A Rainy Day in New York

Ένας Γούντι Άλεν το καλοκαίρι επιβάλλεται. Αυτή η ρομαντική κομεντί είναι όσο ανάλαφρη και όσο όμορφη πρέπει και σε καλεί να απολαύσεις τη βραδινή μπίρα σου με τον καλύτερο τρόπο.

Η υπόθεση: Ο Γκάτσμπι (Τιμοτέ Σαλαμέ) και η Άσλεϊ (Ελ Φάνινγκ) ετοιμάζονται να περάσουν ένα ρομαντικό σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη, όμως τα σχέδιά τους θα ανατραπούν όταν η Άσλεϊ αναλαμβάνει να πάρει συνέντευξη από τον σκηνοθέτη Ρόλαντ Πόλαρντ (Λιβ Σράιμπερ). Οι δυο τους αναγκάζονται να πάρουν διαφορετικούς δρόμους και ο καθένας γνωρίζει καινούργια πρόσωπα και ζει απίστευτες περιπέτειες. Κι όλα αυτά ενώ η ηλιοφάνεια δίνει τη θέση της στις ψιχάλες της βροχής!

#FischerBeer #ItsAboutTaste #TherinoMeFischer