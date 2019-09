Στην 9η σεζόν του το «The Walking Dead», που είχε αρχίσει να εμφανίζει σημάδια κόπωσης, έκανε μια σειρά από εντυπωσιακές αλλαγές και πήρε τα πάνω του. Έβγαλε από το κάδρο τον βασικό ήρωα Ρικ Γκράιμς, έκανε flash forward 6 χρόνια και σύστησε τους πιο τρομαχτικούς του κακούς μέχρι τώρα, τους Whisperers (Ψιθυριστές) που φοράνε μάσκες από πρόσωπα ζόμπι και κυκλοφορούν ανάμεσα στους νεκρούς.

Και το promo video που μόλις κυκλοφόρησε για την επερχόμενη 10η σεζόν είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, γεμάτο από επικά slow motion που φέρνουν σε πρώτο πλάνο τους ήρωες της σειράς.

It's finally time to silence the whispers. See you October 6th ?￰゚ᄂᆱ? pic.twitter.com/AYsNN5HSs6

— The Walking Dead (@TheWalkingDead) August 29, 2019