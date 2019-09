Οι φαν των Lego και της θρυλικής σειράς «Τα Φιλαράκια» μπορούν πλέον να αποκτήσουν το Lego Central Perk, καθώς βρίσκεται ήδη διαθέσιμο στα καταστήματα όσο και online.

Το Lego Central Perk που κυκλοφόρησε με αφορμή τη φετινή 25η επέτειο της σειράς, είναι ένα σετ που αναπαριστά την καφετέρια Central Perk, στον καναπέ της οποίας άραζαν πάντα οι ήρωες της σειράς. Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι εντυπωσιακή, από τις μηχανές του καφέ μέχρι τη σκηνή με το μικρόφωνο για να τραγουδάει η Φοίβη το «Smelly Cat» και άλλες μεγάλες επιτυχίες.

It’s FINALLY here...introducing the LEGO Ideas @FriendsTV #CentralPerk set! So much nostalgia 😍

Available now: https://t.co/CemK2MAK4f pic.twitter.com/xSYqmf8tHH

— LEGO® IDEAS (@LEGOIdeas) September 1, 2019