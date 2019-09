Καινούργιες λεπτομέρειες για το ξενοδοχείο, που πλέον είναι γνωστό ως «Star Wars: Galactic Cruiser», έδωσε στη δημοσιότητα η Disney. Τα σχέδια δείχνουν ένα ξενοδοχείο-εμπειρία στην οποία βυθίζεται ο επισκέπτης, στο Walt Disney World Resort στη Φλόριντα.

Coming soon to @WaltDisneyWorld Resort, a new immersive #StarWars vacation experience unlike anything before! Star Wars: Galactic Starcruiser will offer guests a two-night itinerary where you can become the hero of your own Star Wars story: https://t.co/DIdhuQuYyp #D23Expo pic.twitter.com/lUUmxlHBug

— Disney Parks (@DisneyParks) August 26, 2019