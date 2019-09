TV & MOVIES

- This is blasphemy, this is madness...

- Madness... THIS IS SPARTA!

Είναι ίσως η πιο κλασική σκηνή από την ταινία «300» του Ζακ Σνάιντερ, που έκανε τον Τζέραρντ Μπάτλερ το πρόσωπο χιλιάδων memes σε όλο το Ίντερνετ. Σαν αυτό για παράδειγμα:

Είναι σκηνή που σου φτιάχνει την καριέρα, και αυτό το παραδέχεται ο ηθοποιός στο παρακάτω βίντεο, όπου εξηγεί το παρασκήνιο πίσω από αυτή. Πρόκειται για ένα βίντεο που αξίζει να δείτε ολόκληρο, καθώς ο 49χρονος ηθοποιός θυμάται παρασκήνια πίσω από πολλές γνωστές ταινίες του, όπως οι «Το Φάντασμα της Όπερας», «Η Ληστεία του Αιώνα», «Νομοταγής Πολίτης», «Ο Όλυμπος Έπεσε» και, φυσικά, το «300» από το 2006.

Όπως λέει ο ηθοποιός (μετά το 1:30), είχαν κάνει ένα σωρό λήψεις της σκηνής με εκείνον να λέει τη φράση αργά, χαμηλόφωνα και απειλητικά. Στο τέλος ζήτησε να κάνει μια τελευταία, και αποφάσισε να τα δώσει όλα και να φωνάξει «This is Sparta!» με όλη του την οργή. Το συνεργείο έβαλε τα γέλια, εκείνος είπε στον σκηνοθέτη «Ήταν λίγο υπερβολικό, έτσι;». Και ο Ζακ Σνάιντερ απάντησε ενθουσιασμένος: «Ναι, αλλά ήταν απίθανο!».