Με το τέλος της ταινίας «Spider-Man: Μακριά απ’ τον τόπο του» η Marvel μπήκε σε μια νέα εποχή, χωρίς τον ήρωα που ξεκίνησε τον κινηματογραφικό της σύμπαν, τον Iron Man του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

Πολλοί περίμεναν ότι ο ήρωας, που πέθανε στο φινάλε της ταινίας «Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη» θα έκανε μια τελευταία εμφάνιση στην ταινία του Σπάιντερμαν, έστω και σε φλας μπακ ή όνειρο, αλλά απογοητεύτηκαν.

Όμως τώρα μια πηγή μέσα από τη Marvel αποκαλύπτει ότι ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ θα επιστρέψει μέσα από μία σειρά της πλατφόρμας streaming Disney+. Σύμφωνα με το We Got This Covered, τα αφεντικά της Marvel σχεδιάζουν μια σειρά για την υπερήρωα Ironheart, που στα κόμικς συνεχίζει το έργο του Iron Man. Η ηρωίδα, το αληθινό όνομα της οποίας είναι Ρίρι Γουίλιαμς εμφανίζεται στο προσκήνιο όταν ο Τόνι Σταρκ / Iron Man είναι σε κώμα, και εκπαιδεύεται από ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που μιλάει με τη φωνή του Σταρκ.

Όπως φαίνεται ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ θα επιστρέψει για να δώσει τη φωνή του στο πρόγραμμα (όπως είχε κάνει ο Πολ Μπέτανι στις ταινίες της Marvel ως JARVIS) καθώς στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι θα ήθελε να δει την Ironheart να αντικαθιστά τον Iron Man στις επόμενες ταινίες.

Προς το παρόν πάντως δεν έχει ανακοινωθεί σειρά «Ironheart» για το Disney+. Οι σειρές της Marvel που ξέρουμε ότι θα δούμε στην α λα Netflix πλατφόρμα της Disney είναι οι «The Falcon and the Winter Soldier», «WandaVision», «Loki», «What If?», «Hawkeye», «Ms Marvel», «She Hulk» και «Moon Κnight». Δεν είναι και λίγες…