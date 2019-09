Διέρρευσε το όνομα ενός εκ των πρωταγωνιστών της σειράς του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστός ο ρόλος που θα έχει.

Και το όνομα αυτού: Γουίλ Πούλτερ, γνωστός από τους πρωταγωνιστικούς του ρόλους στα «Black Mirror», «Bandersnatch», «Detroit» και την πολύ καλή ταινία τρόμου «Midsommar».

Την είδηση έκανε γνωστή το Variety, χωρίς ωστόσο το Amazon να επιβεβαιώνει κάτι μέχρι στιγμής .

