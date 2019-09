TV & MOVIES

Με αφορμή την 25η επέτειο προβολής του πρώτου επεισοδίου της αγαπημένης σειράς, η Warner Bros. έφτιαξε 30 αντίγραφα του θρυλικού καναπέ του Central Perk όπου κάθονταν τα αγαπημένα μας «Φιλαράκια» και έπιναν τον καφέ τους.

Οι 30 πορτοκαλί καναπέδες θα τοποθετηθούν σε ισάριθμα σημεία σε όλο τον πλανήτη (Πύργος του Άιφελ, Γκραν Κάνυον, Stonehenge, Empire State Building, κ.ά.) σε κοντινή περίοδο από την πρεμιέρα της σειράς που είχε γίνει στις 22 Σεπτεμβρίου 1994.

Αντίγραφα του καναπέ θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία σε Νέα Υόρκη, Σικάγο και υπόλοιπη Αμερική, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και στην Ευρώπη στο The London Eye (Μεγάλη Βρετανία), Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας (Ιταλία), Stonehenge (Μεγάλη Βρετανία), Ross Fountain (Σκωτία), Cardiff Castle (Ουαλία), Potters Field/Tower Bridge (Λονδίνο), Triton Fountain (Ρώμη) και Royal Palace (Μαδρίτη). Δυστυχώς σε αυτά δεν περιλαμβάνεται η Ελλάδα.

Δείτε όλα τα σημεία:

Empire State Building (Νέα Υόρκη)

Friends Pop-Up Experience (Νέα Υόρκη)

Tribeca Television Festival (Νέα Υόρκη)

Grand Canyon (Αριζόνα)

Maggie Daley Park (Σικάγο)

Willis Tower (Σικάγο)

Jackson Square (Νέα Ορλεάνη)

Klyde Warren Park (Ντάλας)

Reunion Tower (Ντάλας)

US Bank Tower (Λος Άντζελες)

AT&T stores (Σικάγο, Σιάτλ, Σαν Φρανσίσκο, Νέα Υόρκη, Άνκορατζ, Αλάσκα. Mall of America στη Μινεσότα)

Toronto International Film Festival

The London Eye (Ηνωμένο Βασίλειο)

Abbey Road (Λονδίνο)

Venice International Film Festival (Ιταλία)

Stonehenge (Ηνωμένο Βασίλειο)

Ross Fountain (Εδιμβούργο, Σκωτία)

Cardiff Castle (Ουαλία)

Potters Field/Tower Bridge (Λονδίνο)

Triton Fountain (Ρώμη)

Royal Palace (Μαδρίτη)

Sony Center (Βερολίνο)

Jardin du Palais Royal (Παρίσι)

Burj Khalifa (Ντουμπάι)

Comic-Con Africa (Γιοχάνεσμπουργκ)

Bogota, Κολομβία

Mexico City, Μεξικό

Sao Paulo, Βραζιλία

Buenos Aires, Αργεντινή

Για την ιστορία, ο σκηνογράφος ανακάλυψε τον πορτοκαλί καναπέ σε αποθήκη των στούντιο της Warner Bros., στην Καλιφόρνια και ενώ έψαχνε το τέλειο boho κομμάτι για πολύ καιρό. Για τις ανάγκες της σειράς αργότερα φτιάχτηκε και ένας δεύτερος πανομοιότυπος καναπές ενώ ο πρώτος υπάρχει ακόμη στα στούντιο της Warner Bros.