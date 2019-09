TV & MOVIES

Πριν ξεκινήσει η προβολή του «Αυτό: Κεφάλαιο 2», η οθόνη γεμίζει κόκκινα μπαλόνια και ακούγεται το χαρακτηριστικό τρομαχτικό μουσικό θέμα του κλόουν Πένιγουαϊζ. Μόνο το σήμα της DC Comics μας μπερδεύει λίγο, και ο λόγος ύπαρξής του εξηγείται αμέσως μετά: Η Μάργκοτ Ρόμπι ως Harley Quinn παίρνει το σφυρί της, σπάει τα μπαλόνια και μας λέει πως έχει ξεπεράσει τους κλόουν.

Είναι το νέο teaser της ταινίας «Birds of Prey» – για την ακρίβεια, ο πλήρης τίτλος της ταινίας είναι «Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)» – το οποίο, όπως και το προηγούμενο, κρατάει ελάχιστα δευτερόλεπτα και ίσα που κάνει ένα σύντομο πέρασμα από τους υπόλοιπους χαρακτήρες της ταινίας (ή, τουλάχιστον, τους περισσότερους): τη Μέρι Ελίζαμπεθ Γουίνστεντ ως Huntress, τη Τζούρνι Σμολέτ-Μπελ ως Black Canary, την Έλα Τζέι Μπάσκο ως Κασάντρα Κέιν (το μελλοντικό Batgirl), τη Ρόζι Περέζ ως ντετέκτιβ Ρενέ Μοντόγια, τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ ως «κακό» Black Mask και τον Κρις Μεσίνα ως επίσης «κακό» Βίκτορ Ζαζ.

Η επιτυχία της Ρόμπι ως Harley Quinn στην «Ομάδα Αυτοκτονίας» το 2016 έκανε επιβεβλημένη την επιστροφή της στο ρόλο, και στο «Birds of Prey» που θα δούμε στις 7 Φεβρουαρίου 2020 η Quinn φέρνει μαζί της μια ολόκληρη ομάδα από αντι-ηρωίδες γνωστές από τα κόμικ της DC. Το μόνο σίγουρο είναι πως η ταινία αυτή δεν θα έχει καμία σχέση στο ύφος με το επερχόμενο – και ήδη βραβευμένο – «Τζόκερ».