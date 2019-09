Η ηθοποιός Τζίλιαν Άντερσον, η γνωστή και αγαπημένη πράκτορας Ντάνα Σκάλι από τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «The X Files» θα υποδυθεί την Μάργκαρετ Θάτσερ σε νεαρή ηλικία, στον τέταρτο κύκλο της δραματικής σειράς «The Crown» όπως ανακοίνωσε επίσημα το Netflix.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που θα γίνω μέρος του καστ στο "The Crown" και που θα έχω τη δυνατότητα να υποδυθώ μια τόσο περίπλοκη και αμφιλεγόμενη γυναίκα», δήλωσε η Άντερσον για το ρόλο της. «Η Θάτσερ ήταν αναμφίβολα μια επιβλητική προσωπικότητα και θέλω να εξερευνήσω την προσωπικότητά της κάτω από την επιφάνεια. Τολμώ να πω ότι έχω ερωτευτεί την προσωπικότητα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή.

Gillian Anderson will play Margaret Thatcher in The Crown Season Four, now in production. pic.twitter.com/OVCO8o2bVk

— The Crown (@TheCrownNetflix) 7 Σεπτεμβρίου 2019