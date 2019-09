Είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται». Ο Νταρθ Βέιντερ μονομαχεί με τον Λουκ Σκαϊγουόκερ και του κόβει το χέρι (λίγο πριν του αποκαλύψει ότι είναι πατέρας του...). Το κομμένο χέρι χάνεται στην άβυσσο και ο Λουκ (Μαρκ Χάμιλ) αποκτά ένα ρομποτικό χέρι, το οποίο είδαμε και στις πρόσφατες ταινίες «Star Wars».

Τώρα ο ηθοποιός έρχεται να αποκαλύψει τι ακριβώς συνέβη στο κομμένο χέρι. Όπως έγραψε στα social media, το βρήκε η... Γουένστντεϊ Άνταμς (της γνωστής οικογενείας) και το πήρε σπίτι της βαφτίζοντάς το Πράγμα.

Μια και η Οικογένεια Άνταμς επιστρέφει φέτος στους κινηματογράφους (από τις 7 Νοεμβρίου στην Ελλάδα) με ταινία animation, ο επίσημος λογαριασμός της δεν άφησε ασχολίαστη την ανάρτηση του Χάμιλ και τον καλωσόρισε στην οικογένεια.

Oh, Mark. You're officially a dismember of our family 👋

— The Addams Family (@meettheaddams) 6 Σεπτεμβρίου 2019