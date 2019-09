Μετά την Κρίστεν Στιούαρτ που θεωρεί ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι ο μοναδικός που μπορεί να παίξει τον Μπάτμαν, έχουμε έναν ακόμη ηθοποιό που εγκρίνει τη συγκεκριμένη επιλογή. Και ο λόγος του μετράει περισσότερο γιατί: α) δεν είναι πρώην του Πάτινσον όπως η Στιούαρτ και β) έχει παίξει τον Μπάτμαν σε τρεις καταπληκτικές ταινίες.

Ο Κρίστιαν Μπέιλ, λοιπόν, ο Μπάτμαν των τριών ταινιών του Κρίστοφερ Νόλαν, έδωσε την έγκρισή του για την επιλογή του Πάτινσον μιλώντας στο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Τορόντο, λέγοντας: «Καλή επιλογή. Είναι ενδιαφέρων ηθοποιός. Είμαι σίγουρος ότι θα σκαρφιστεί κάτι πολύ ενδιαφέρον».

Christian Bale thinks Robert Pattinson is a "good choice" for #Batman. His advice? "Be able to pee by yourself" | #FORDvFERRARI - Variety Studio at #TIFF19 presented by @ATT pic.twitter.com/eiTlieVH5R

— Variety (@Variety) 8 Σεπτεμβρίου 2019