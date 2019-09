Ο Ντάνιελ Κρεγκ και η Λεά Σεϊντού έφτασαν προ ημερών στη Ματέρα της Ιταλίας για τα γυρίσματα της νέας ταινίας Τζέιμς Μποντ με τίτλο «No Time To Die», αλλά οι κασκαντέρ και οι αντικαταστάτες τους είναι ήδη εκεί εδώ και δύο εβδομάδες και έχουν κάνει την ιδιαίτερη αυτή πόλη... άνω κάτω με τα κυνηγητά στους δρόμους της.

Daniel Craig, Léa Seydoux and director Cary Joji Fukunaga arrive in Matera, Italy to continue filming #NoTimeToDie #Bond25 pic.twitter.com/OLGAYJ4CVA

— James Bond (@007) 9 Σεπτεμβρίου 2019