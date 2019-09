10 ταινιάρες που θα δούμε στο Netflix μέχρι το τέλος του χρόνου (vids)

TV & MOVIES

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ του «Call Me By Your Name» θα αλλάξει γνώμη όσους τον θεωρούν υπερτιμημένο (και δεν είναι λίγοι) με την ερμηνεία του ως Ερρίκος ο 5ος σε αυτή την ιστορική ταινία που δεν έχει καμία σχέση με το έργο του Σαίξπηρ, αλλά συνδυάζει πολύ πετυχημένα στοιχεία ιστορίας ενηλικίωσης, πολιτικού θρίλερ και πολεμικής περιπέτειας. Οι δεύτεροι ρόλοι είναι ακόμη καλύτεροι χάρη στους Τζόελ Έτζερτον, Μπεν Μέντελσον, Σον Χάρις και τον νέο Μπάτμαν Ρόμπερτ Πάτινσον.