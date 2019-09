TV & MOVIES

Μπορεί ο 21ος αιώνας να μετράει μόλις δύο δεκαετίες, αλλά καθώς… κατηφορίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος του 2019, η βρετανική εφημερίδα The Guardian αποφάσισε να κάνει μία λίστα με τις 100 καλύτερες ταινίες του μέχρι στιγμής.

Αντιρρήσεις ήταν σίγουρο ότι θα υπάρξουν, κι αν όχι για την επιλογή των ταινιών, τότε σίγουρα για την τοποθέτησή τους στη λίστα. Ειδικά η πρώτη δεκάδα είναι ιδιαίτερα… προκλητική. Μπορεί το Νο.1 να διατηρούσε αυτή τη θέση σε πολλές αντίστοιχες λίστες, αλλά οι δεν ισχύει το ίδιο για τις περισσότερες από τις υπόλοιπες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τις πρώτες 10 ταινίες της λίστας.

1. There Will Be Blood (2007) του Πολ Τόμας Άντερσον

2. 12 Years a Slave (2013) του Στιβ ΜακΚουίν

3. Boyhood (2014) του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ

4. Under the Skin (2013) του Τζόναθαν Γκλέιζερ

5. In the Mood for Love (2000) του Γουόνγκ Καρ Βάι

6. Hidden (2005) του Μίκαελ Χάνεκε

7. Synecdoche, New York (2008) του Τσάρλι Κάουφμαν

8. Moonlight (2016) του Μπάρι Τζένκινς

9. Zama (2017) της Λουκρέσια Μαρτέλ

10. Team America: World Police (2004) του Τρέι Πάρκερ

Το να συμπεριληφθεί το «Team America» από τους δημιουργούς του «South Park» στην 100άδα είναι από μόνο του μια δήλωση. Το να μπει στην πρώτη δεκάδα πλησιάζει τα όρια της τρολιάς. Επίσης, το αργεντίνικο δράμα εποχής «Zama» ήταν τόσο καλό και δεν το πήραμε χαμπάρι; Και το «Under The Skin» στο Νο.4, με τη Σκάρλετ Τζοχάνσον ως ανθρωποφάγο εξωγήινο πού το θυμήθηκαν; Θα πρέπει να είναι από τα φιλμ που αναγνωρίζονται μετά την εποχή τους, γιατί όταν προβλήθηκε σίγουρα οι κριτικές δεν ήταν του τύπου «μια από τις καλύτερες ταινίες του αιώνα μας»...

Ας δούμε στη συνέχεια τις υπόλοιπες 90 ταινίες της λίστας, από το 100 μέχρι το 11. Α, και αν ψάχνετε για ελληνική παρουσία, ο Γιώργος Λάνθιμος βρίσκεται στην 67η θέση με τον «Κυνόδοντα». Ο οποίος όχι μόνο είναι καλύτερος από τον «Αστακό» και την «Ευνοούμενη» (που δεν υπάρχουν καν στη λίστα), αλλά και από το «The Dark Knight», το «No Country For Old Men», το «Requiem For A Dream»... Αφήστε, δεν θα βγάλετε άκρη.

100. Once Upon a Time in Hollywood (2019) του Κουέντιν Ταραντίνο

99. Bright Star (2009) της Τζέιν Κάμπιον

98. The Dark Knight (2008) του Κρίστοφερ Νόλαν

97. Fahrenheit 9/11 (2004) του Μάικλ Μουρ

96. Private Life (2018) της Ταμάρα Τζένκινς

95. Call Me By Your Name (2017) του Λούκα Γκουαντανίνο

94. Gladiator (2000) του Ρίντλεϊ Σκοτ

93. You, the Living (2007) του Ρόι Άντερσον

92. The Hurt Locker (2008) της Κάθριν Μπίγκελοου

91. Etre et Avoir (2002) του Νικολά Φιλμπέρ

90. Eden (2012) της Μία Χάνσεν – Λαβ

89. The Selfish Giant (2013) της Κλίο Μπάρναρντ

88. Gomorrah (2008) του Ματέο Γκαρόνε

87. The Wind that Shakes the Barley (2006) του Κεν Λόουτς

86. No Country for Old Men (2007) των Τζόεν & Ίθαν Κόεν

85. Burning (2018) του Τσανγκ – Ντονγκ Λι

84. Tropical Malady (2005) του Απιτσατπόνγκ Βερεσεθακούλ

83. The Son’s Room (2001) του Νάνι Μορέτι

82. Stories We Tell (2012) της Σάρα Πόλεϊ

81. Fish Tank (2009) της Άντρεα Άρνολντ

80. Requiem for a Dream (2000) του Ντάρεν Αρονόφσκι

79. Persepolis (2007) της Μαριάν Σατραπί

78. Ocean’s Eleven (2001) του Στίβεν Σόντερμπεργκ

77. Lost in Translation (2003) της Σοφία Κόπολα

76. Ten (2002) του Αμπάς Κιαροστάμι

75. Philomena (2013) του Στίβεν Φρίαρς

74. A Prophet (2009) του Ζακ Οντιάρ

73. Love & Friendship (2016) του Γουίτ Στίλμαν

72. Waltz With Bashir (2008) του Άρι Φόλμαν

71. Capernaum (2018) της Ναντίν Λαμπακί

70. Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004) του Άνταμ ΜακΚέι

69. Paddington 2 (2017) του Πολ Κινγκ

68. Mr Turner (2014) του Μάικ Λι

67. Κυνόδοντας (2009) του Γιώργου Λάνθιμου

66. Brokeback Mountain (2005) του Ανγκ Λι

65. Happy as Lazzaro (2018) της Αλίτσε Ρορβάκερ

64. The Incredibles (2004) του Μπραντ Μπερντ

63.We Need to Talk about Kevin (2011) της Λιν Ράμσεϊ

62. Waiting for Happiness (2002) του Αμπντεραχμάν Σισακό

61. The Souvenir (2019) της Τζοάνα Χογκ

60. Ted (2012) του Σεθ ΜακΦάρλαν

59. Gangs of Wasseypur (2012) του Ανουράγκ Κασιάπ

58. Wuthering Heights (2011) της Άντρεα Άρνολντ

57. Leave No Trace (2018) της Ντέμπρα Γκράνικ

56. Behind the Candelabra (2013) του Στίβεν Σόντερμπεργκ

55. Russian Ark (2002) του Αλεξάντερ Σοκούροφ

54. The Social Network (2010) του Ντέιβιντ Φίντσερ

53. Fire at Sea (2016) του Τζιανφράνκο Ρόσι

52. Amores Perros (2000) του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ιναρίτου

51. Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) του Ανγκ Λι

50. Before Sunset (2004) του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ

49. 24 Hour Party People (2002) του Μάικλ Γουίντερμποτομ

48. The House of Mirth (2000) του Τέρενς Ντέιβις

47. Margaret (2011) του Κένεθ Λόνεργκαν

46. Volver (2006) του Πέδρο Αλμοδόβαρ

45. 13th (2016) της Άβα ΝτουΒερνέ

44. Toni Erdmann (2016) της Μάρεν Άντε

43. The Wolf of Wall Street (2013) του Μάρτιν Σκορσέζε

42. 4 Months, 3 Weeks and 2 Days (2007) του Κριστιάν Μουνγκίου

41. The Handmaiden (2016) του Παρκ Τσαν-Γουκ

40. Unrelated (2007) της Τζοάνα Χογκ

39. Meek’s Cutoff (2010) της Κέλι Ρέιχαρντ

38. Once Upon a Time in Anatolia (2011) του Νούρι Μπίλγκε Τσεϊλάν

37. Dogville (2003) του Λαρς Φον Τρίερ

36. A Separation (2011) του Ασγκάρ Φαραντί

35. 45 Years (2015) του Άντριου Χέιγκ

34. The Child (L’Enfant, 2002) των Ζαν-Πιερ & Λικ Νταρντέν

33. The Royal Tenenbaums (2001) του Γουές Άντερσον

32. Gravity (2013) του Αλφόνσο Κουαρόν

31. Anomalisa (2015) του Τσάρλι Κάουφμαν

30. Leviathan (2014) του Αντρέι Σβιάνγκιντσεφ

29. Nebraska (2013) του Αλεξάντερ Πέιν

28. The Tree of Life (2011) του Τέρενς Μάλικ

27. The Grand Budapest Hotel (2014) του Γουές Άντερσον

26. A One and a Two (Yi Yi, 2000) του Έντουαρντ Γιανγκ

25. Get Out (2017) του Τζόρνταν Πιλ

24. Ida (2013) του Πάβελ Παβλικόφσκι

23. Borat (2006) του Λάρι Τσαρλς

22. Spirited Away (2001) του Χαγιάο Μιγιαζάκι

21. The White Ribbon (2009) του Μίκαελ Χάνεκε

20. Roma (2018) του Αλφόνσο Κουαρόν

19. Lincoln (2012) του Στίβεν Σπίλμπεργκ

18. A Serious Man (2009) των Τζόελ & Ίθαν Κοέν

17. The Great Beauty (2013) του Πάολο Σορεντίνο

16. The Act of Killing (2012) του Τζόσουα Οπενχάιμερ

15. Shoplifters (2018) του Χιροκάζου Κορεέντα

14. White Material (2009) της Κλερ Ντενί

13. Far From Heaven (2002) του Τοντ Χέινς

12. Son of Saul (2015) του Λάζλο Νέμες

11. Mulholland Drive (2001) του Ντέιβιντ Λιντς