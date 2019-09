Tα «Games of Thrones» και «Τσέρνομπιλ» σάρωσαν τα Δημιουργικά Βραβεία Emmy που απονεμήθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Θέατρο Microsoft στο Λος Άντζελες.

Αν και ο όγδοος κύκλος του «Game of Thrones» δίχασε το κοινό όσο λίγες σειρές μέχρι σήμερα, απέσπασε 10 βραβεία συνολικά κερδίζοντας σε όλες τις τεχνικές κατηγορίες. Θυμίζουμε ότι η σειρά έχει συγκεντρώσει επίσης τις περισσότερες υποψηφιότητες στα βασικά βραβεία Emmy που θα απονεμηθούν στις 22 Σεπτεμβρίου.

Τα βραβεία που απέσπασε η σειρά-φαινόμενο είναι για το κάστινγκ, τα κοστούμια fantasy/sci-fi, το μοντάζ, τον σχεδιασμό και γραμματοσειρά των τίτλων αρχής, την μουσική, το μακιγιάζ, την ηχοληψία, τα ειδικά εφέ και τους κασκαντέρ.

For Outstanding Main Title Design⁰, the #Emmy Award goes to @GameOfThrones ! #Emmys pic.twitter.com/M1DXjdGGoM

Ένας από τους μεγάλους νικητές της χθεσινής απονομής ήταν ακόμα η πολυσυζητημένη σειρά του HBO «Τσέρνομπιλ», κερδίζοντας επτά βραβεία, μεταξύ των οποίων παραγωγής, φωτογραφίας, μοντάζ, μουσικής, κ.ά.

The #Emmy for Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie or Special (Original Dramatic Score) goes to: @hildurness for Chernobyl (@HBO). 🎼 #Emmys pic.twitter.com/5VkWjd04tI

— Television Academy (@TelevisionAcad) September 16, 2019