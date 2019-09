15 χρόνια «Lost» - Τι κάνουν σήμερα οι πρωταγωνιστές (pics & vids)

TV & MOVIES

Ο συμπαθής κωμικός, ανάμεσα στις stand-up εμφανίσεις του, δοκίμασε την τύχη του στη σειρά «Alcatraz» που είχε vibes από «Lost» αλλά δεν προχώρησε πέρα από την πρώτη σεζόν. Έκανε ένα χαρακτηριστικό πέρασμα από το «Once Upon a Time» αλλά βρήκε μόνιμη στέγη στο «Χαβάη 5-0» δίπλα τον συμπρωταγωνιστή του στο «Lost» Ντάνιελ Ντάε Κιμ (Τζιν). Σχετικά πρόσφατα τον είδαμε και στη γουέστεν παρωδία του Άνταμ Σάντλερ για το Netflix «6 και Γελοίοι». Τα πολύ καλά νέα για τους φίλους του «Lost»: έχει κλείσει να γυρίσει την ταινία «When we were pirates» με δύο παλιόφιλους από το... νησί: τον Ντέσμοντ (Χένρι Ίαν Κιούσικ) και τον Μάικλ (Χάρολντ Πέρινο).

Δείτε τη στιγμή που γίνεται μέλος της ομάδας στο «Χαβάη 5-0».