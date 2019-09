Το κενό που θα δημιουργήσει η αποχώρηση από το Netflix δύο μεγάλων κωμικών σειρών, του «Friends» και του «The Office» το 2020 και το 2021 αντίστοιχα, θα καλύψει ένα από τα πιο επιδραστικά sitcoms όλων των εποχών, το θρυλικό «Seinfeld».

Όπως ανακοίνωσε χθες η πλατφόρμα streaming, και τα 180 επεισόδια της σειράς που προβλήθηκε για πρώτη φορά από το 1989 έως το 1998, θα γίνουν διαθέσιμα σε όλο τον κόσμο το 2021.

All 180 episodes of the Emmy-Award winning Seinfeld are coming to Netflix — worldwide! — starting in 2021 pic.twitter.com/tLvcCKH4vl

— Netflix US (@netflix) 16 Σεπτεμβρίου 2019