Ημέρα Ράμπο έχει ανακηρυχτεί η σημερινή -18η Σεπτεμβρίου- στην Αμερική. Το κοινό και οι φαν του Σιλβέστερ Σταλόνε ζουν και αναπνέουν σε ρυθμούς Τζον Ράμπο, καθώς την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου στους αμερικανούς κινηματογράφους κάνει πρεμιέρα το «Last Blood», η πέμπτη και τελευταία συνέχεια της σειράς ταινιών «Ράμπο».

Τριάντα επτά χρόνια μετά το «Πρώτο Αίμα» («First Blood»), ο Τζον Ράμπο παραμένει είδωλο της ποπ κουλτούρας και του σινεμά. Έτσι, η σημερινή Ημέρα Ράμπο αποτελεί μια γιορτή με σκοπό να τιμήσει τον εμβληματικό κινηματογραφικό ήρωα και έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους που -μαζί με τον Ρόκι- ανέδειξαν τον Σταλόνε.

Παράλληλα, η σειρά ταινιών «Ράμπο» αποτελούν ένα από τα πιο θρυλικά franchise δράσης στην ιστορία του σινεμά.

This Wednesday, September 18, is officially RAMBO DAY. Share your love for Rambo by using #RamboDay for your chance to be featured. @RamboMovie pic.twitter.com/XblCebIxY1

— Sylvester Stallone (@TheSlyStallone) 16 Σεπτεμβρίου 2019