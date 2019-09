TV & MOVIES

Ένας από τους κορυφαίους κωμικούς των τελευταίων δεκαετιών θα βρεθεί απόψε στο Ηρώδειο. Ο Τζον Κλιζ έρχεται στην Αθήνα στο πλαίσιο της περιοδείας του «Last Time To See Me Before I Die».

Αν ο διάσημος κωμικός ακολουθήσει το μοτίβο προγούμενων παραστάσεων, θα μπορούμε να περιμένουμε δύο απολαυστικές ώρες με τον Κλιζ να αφηγείται ξεκαρδιστικά στιγμιότυπα από τη ζωή και την καριέρα του, να ανοίγει διάλογο με το κοινό, και να προβάλλει σε οθόνη υλικό τόσο από τη δουλειά του στους Monty Python, όσο και από τη σειρά «Fawlty Towers».

Για τους Monty Python, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Η παρέα των Τζον Κλιζ, Έρικ Άιντλ, Μάικλ Πάλιν, Τέρι Τζόουνς, Τέρι Γκίλιαμ (λείπει πλέον ο μακαρίτης Γκρέιαμ Τσάπμαν) ξεκίνησε την καριέρα της με τη σουρεαλιστική κωμική εκπομπή «Monty Python’s Flying Circus» το 1969 στο BBC και λίγα χρόνια μετά μας χάρισαν τρεις αθάνατες κωμωδίες: «Οι Ιππότες της Ελεϊνής Τραπέζης» (1975), «Ένας Προφήτης μα τι Προφήτης» (1979) και «Το Νόημα της Ζωής» (1983).

Όσο για το «Fawlty Towers», που είδαμε στη χώρα μας για πρώτη φορά ως «Ένα τρελό, τρελό ξενοδοχείο» από την ΥΕΝΕΔ το 1982 , είναι μία από τις καλύτερες κωμικές σειρές όλων των εποχών. Αν και γυρίστηκαν μόλις 12 επεισόδια – δύο κύκλοι των έξι, ο πρώτος το 1975 και ο δεύτερος το 1979 – το «Fawlty Towers» πρόλαβε να βρεθεί στην πρώτη θέση της λίστας με τις καλύτερες βρετανικές τηλεοπτικές παραγωγές όλων των εποχών (British Film Institure, 2000). Ο Κλιζ έγραψε το σενάριο μαζί με την τότε σύζυγό του Κόνι Μπουθ (που υποδυόταν τη σερβιτόρα στη σειρά), έχοντας εμπνευστεί την ιστορία και τους χαρακτήρες από τη διαμονή του με τους Python σε ένα ξενοδοχείο της παραθαλάσσιας βρετανικής κωμόπολης Τορκί τον Μάιο του 1970. Ο ξενοδόχος ήταν ο πιο αγενής και ανίκανος άνθρωπος που είχε συναντήσει στη ζωή του ο κωμικός, και γέννησε στο μυαλό του τον χαρακτήρα του Μπάζιλ Φόλτι.

Ας δούμε στη συνέχεια 10 κορυφαίες στιγμές από την πλούσια καριέρα του Κλιζ, με χρονολογική σειρά:

1. Το Υπουργείο των Ανόητων Περπατημάτων

Από το τηλεοπτικό «Monty Pyhton's Flying Circus», ένα σκετς που έχει γίνει από γκραφίτι μέχρι μπλουζάκια. Αριστούργημα!

2. Το τυροπωλείο που δεν έχει τυρί

Από το μπουζούκι και τους χορευτές μέχρι τον ατελείωτο κατάλογο τυρίων που... δεν έχει το τυροπωλείο, ένα σκετσάκι-αποθέωση του σουρεαλιστικού και του παραλόγου από το «Flying Circus»

3. O βρωμόστομος Γάλλος

Κλασική σκηνή από το «Αδελφάτο των Ιπποτών της Ελεεινής Τραπέζης» (Monty Python and the Holy Grail), που επανήλθε στην επικαιρότητα με την τελευταία σεζόν του «Game of Thrones» και τη σκηνή της Ντενέρις έξω από τα τείχη του Κινγκς Λάντινγκ. Το τι λέει το στόμα του Γάλλου φρουρού / Τζον Κλιζ, δεν περιγράφεται.

4. Σερ Λάνσελοτ, ο μακελάρης

Απίστευτη σκηνή με τον ιππότη Λάνσελοτ / Κλιζ να κάνει έφοδο σε ένα κάστρο, να σκοτώνει όποιον βρει μπροστά του και να φτάνει στον πύργο της ωραίας δεσποσύνης που τον κάλεσε για να διαπιστώσει ότι δεν είναι ούτε ωραία ούτε δεσποσύνη...

5. Το Λαϊκό Μέτωπο της Ιουδαίας

Από το «βλάσφημο» «Ένας Προφήτης μα τι Προφήτης» (Life of Brian). Προσοχή, είμαστε το Λαϊκό Μέτωπο της Ιουδαίας, όχι το Ιουδαϊκό Λαϊκό Μέτωπο – εκείνοι είναι διχαστές!

6. Δημόσιος λιθοβολισμός χωρίς (;) γυναίκες

Μένουμε στην ίδια ταινία για αυτή τη σκηνή δημόσιου λιθοβολισμού όπου οι γυναίκες φορούν ψεύτικες γενειάδες για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Ο τρόπος που σκηνή φτάνει στην κορύφωσή της είναι αριστουργηματικός.

7. Σεξουαλική εκπαίδευση

Ο αυστηρός καθηγητής βρετανικού σχολείου που κάνει σεξ με τη γυναίκα του μπροστά σε μαθητές. Καλή η θεωρία στη σεξουαλική εκπαίδευση, αλλά δεν αρκεί.

8. Δωμάτιο με θέα

Φτάσαμε στο απίθανο «Fawlty Towers» που κανονικά θέλει δικό του, ξεχωριστό Top-10. Εδώ ο Μπάζιλ Φόλτι του Κλιζ αντιμετωπίζει μια πελάτισσα που παραπονιέται για τη θέα από το δωμάτιό της. Διάλογος για σεμινάριο...

9. Οι Γερμανοί ξανάρχονται

Άλλη μία κλασική σκηνή από τη σειρά, με τον Κλιζ να μην πρέπει να προσβάλει τους Γερμανούς πελάτες του ξενοδοχείου, θυμίζοντάς τους τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο...

10. Το στριπτίζ από το «Ένα Ψάρι που το Έλεγαν Γουάντα»

Όταν ετοιμάζεσαι για σεξ με την Τζέιμι Λι Κέρτις, όλα επιτρέπονται.