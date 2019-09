TV & MOVIES

Η είδηση για το επικείμενο reboot του «Πριν χτυπήσει το κουδούνι» σίγουρα θα ξύπνησε αναμνήσεις σε όσους πέρασαν τα μαθητικά τους χρόνια παρέα με αυτό το πιο χαλαρό και αθώο αντίπαλο δέος του «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς». Μάλιστα δύο από τους βασικούς χαρακτήρες, ο Σλέιτερ του Μάριο Λόπεζ και η Τζέσι της Ελίζαμπεθ Μπέρκλεϊ είναι δεδομένο ότι θα επιστρέψουν (ως γονείς), ενώ σε συζητήσεις βρίσκεται και ο Μαρκ-Πολ Γκόσελααρ που υποδύθηκε τον Ζακ.

Ας δούμε πώς είναι σήμερα οι βασικοί χαρακτήρες της αρχικής σειράς, καθώς και τι έκαναν από το 1993 που αυτή ολοκληρώθηκε (όσον αφορά τους ίδιους, τουλάχιστον, καθώς υπήρξαν λιγότερο επιτυχημένες συνέχειες με άλλο καστ) μέχρι σήμερα.

Μαρκ-Πολ Γκόσελααρ – Ζακ Μόρις

Αφού... αποφοίτησε από το λύκειο Bayside, ο Γκόσελααρ πέρασε το υπόλοιπο των 90s με τηλεοπτικές εμφανίσεις που δεν έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση, μέχρι που ήρθε ο πρωταγωνιστικός ρόλος του ντετέκτιβ Τζον Κλαρκ Τζούνιορ στη σειρά «NYPD Blue», από το 2001 έως το 2005. Ακολούθησαν οι σειρές «Commander in Chief» και «Raising the Bar», μέχρι να έρθει ένας ακόμη πολυετής πρωταγωνιστικός ρόλος στο «Franklin & Bash» (2011-14). Πρωταγωνίστησε για μία σεζόν στο «Truth be Told» (2015) και στο «Pitch» (2016) ενώ το 2018 υποδύθηκε τον εαυτό του στην κωμική σειρά «Nobodies». Φέτος τον είδαμε στο «The Passage» και στις 24/9 θα κάνει πρεμιέρα η νέα του σειρά «Mixed-ish», spinoff του «Black-ish». Στα 45 του σήμερα, είναι παντρεμένος με την Κατριόνα ΜακΓκιν και έχουν έναν γιο και μία κόρη, ενώ έχει επίσης έναν γιο και μία κόρη από τον προηγούμενο γάμο του με τη Λίζα Αν Ράσελ.

Τίφανι Θίσεν – Κέλι Καπόφσκι

Αφού επανέλαβε το ρόλο της Κέλι στη σίκουελ σειρά «Saved by the Bell: The College Years» και στην τηλεταινία «Saved by the Bell: Wedding in Las Vegas», η Τίφανι Θίσεν – που τότε χρησιμοποιούσε και το μεσαίο της όνομα, Άμπερ – πήρε μεταγραφή για το «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς» όπου έπαιξε τη Βάλερι για 4 χρόνια. Από το 2009 έως το 2014 πρωταγωνίστησε στην επιτυχημένη σειρά «White Collar» ενώ το αυτόν τον καιρό παίζει τη μητέρα της πρωταγωνίστριας στην εφηβική σειρά του Netflix «Alexa & Katie». H 45χρονη Θίσεν είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό Μπραντ Σμιθ και έχουν έναν γιο και μία κόρη.

Μάριο Λόπεζ – Α. Σ. Σλέιτερ

Σε μία κρυψώνα της βίλας του, ο 46χρονος Λόπεζ, σαν άλλος Ντόριαν Γκρέι, έχει σίγουρα ένα πορτρέτο που γερνάει, ενώ εκείνος παραμένει ολόιδιος ο αθληταράς Α. Σ. Σλέιτερ του «Πριν χτυπήσει το κουδούνι» – χωρίς τη χαίτη, βέβαια. Πρωταγωνίστησε σε δική του σειρά για 3 χρόνια («Pacific Blue», 1998-2000), έπαιξε και στην «Τόλμη και Γοητεία» για μία σεζόν, αλλά τη μεγάλη επιτυχία τη γνώρισε ως παρουσιαστής. Τα τελευταία 11 χρόνια είναι ο οικοδεσπότης του μαγκαζίνο «Extra», ενώ έχει παρουσιάσει και ριάλιτι σόου όπως το «America's Best Dance Crew» και το «The X Factor». Τα πήγε εξαιρετικά και ως διαγωνιζόμενος στο «Dancing With The Stars» (τερμάτισε δεύτερος), ενώ τα τελευταία 2 χρόνια δίνει τη φωνή του στη σειρά κινουμένων σχεδίων της Disney «Η Έλενα του Άβαλορ». Παντρεύτηκε τη δεύτερη σύζυγό του, ηθοποιό Κόρτνεϊ Μάσα, το 2012 και έχουν τρία παιδιά.

Ελίζαμπεθ Μπέρκλεϊ – Τζέσι Σπάνο

Αμέσως μετά τη σειρά φρόντισε να αλλάξει την εικόνα της ως όμορφη και έξυπνη Τζέσι Σπάνο, βγάζοντας τα ρούχα της και πρωταγωνιστώντας ως αισθησιακή χορεύτρια στο τόσο-κακό-που-θεωρείται-καλτ «Showgirls» του Πολ Βερχόφεν. Οι κριτικές που έλαβε σχεδόν κατέστρεψαν την καριέρα της και για πολλά χρόνια έπαιζε μόνο μικρούς ρόλους σε ταινίες και σειρές, ενώ δοκίμασε τις δυνάμεις της και στο θέατρο. Έκανε γκεστ εμφανίσεις στα αστυνομικά «Law & Order: Criminal Intent», «CSI: Miami» και «NYPD Blue» και στο «The L World», ενώ την τελευταία δεκαετία έχει σχεδόν αποσυρθεί μετρώντας μία τηλεταινία και δύο επεισόδια σειρών. Και αυτή διαγωνίστηκε στο «Dancing With The Stars», όπου κατέλαβε την έκτη θέση. Η 47χρονη Μπέρκλεϊ είναι παντρεμένη με τον καλλιτέχνη Γκρεγκ Λόρεν από το 2003 και έχουν έναν γιο.

Ντάστιν Ντάιαμοντ – Σκριτς

Ο πιο... «καμένος» της παρέας, συνέχισε να παίζει τον Σκριτς μέχρι το 2000, στη σίκουελ σειρά «Saved by the Bell: The New Class» και από τότε έχει πάρει την κάτω βόλτα. Το 2006 κυκλοφόρησε sex tape με τον τίτλο-εμετό « Screeched: Saved By the Smell» και το 2009 έγραψε ένα βιβλίο-κόλαφο κατά του «Πριν χτυπήσει το κουδούνι», με τίτλο «Behind The Bell». Πέρασε και από ριάλιτι όπως τα «Celebrity Fit Club» και «Celebrity Big Brother» ενώ το 2016 μπήκε για τρεις μήνες στη φυλακή επειδή έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε έναν θαμώνα σε μπαρ το 2014. Ο μικρότερος της παρέας (42 ετών), σήμερα είναι χωρισμένος και έχει αφήσει την Καλιφόρνια για το Ουισκόνσιν.

Λαρκ Βούρχις – Λίζα Τερτλ

Το κορίτσι με την καλύτερη γκαρνταρόμπα στην τηλεόραση εκείνη την εποχή, δεν έκανε ιδιαίτερη καριέρα στην οθόνη. Εμφανίστηκε στην «Τόλμη και Γοητεία» (1995-96) και είχε έναν μεγαλύτερο ρόλο στη σειρά «In the House» (1997-99). Έκτοτε είχε μόνο μικρούς ρόλους μέχρι το 2012, που ήταν και η τελευταία της εμφάνιση στην οθόνη. Στα 45 της σήμερα, μετράει δύο γάμους και ισάριθμα διαζύγια.

Ντένις Χάσκινς – Διευθυντής Μπέλντινγκ

Ρόλος ζωής ήταν για τον 68χρονο Χάσκινς εκείνος του διευθυντή Μπέλντινγκ στο «Πριν χτυπήσει το κουδούνι» και τον «άρμεξε» όσο μπορούσε μέχρι το 2000. Από τότε έχει περάσει από ένα σωρό σειρές σε εμφανίσεις του ενός επεισοδίου (ανάμεσά τους το «Mad Men» και το «How I Met Your Mother»), ενώ το 2016 ξαναγύρισε στο πανεπιστήμιο για να πάρει το πτυχίο του στις θεατρικές σπουδές, τις οποίες είχε εγκαταλείψει δεκαετίες πριν. Είναι χωρισμένος και έχει έναν γιο.