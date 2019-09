Άκρως τρομοκρατημένοι δηλώνουν οι χρήστες του Twitter από τη νέα γαλλική σειρά τρόμου του Netflix με τίτλο «Marianne».

H σειρά των 8 επεισοδίων είναι διαθέσιμη και από το ελληνικό Netflix και έχει πρωταγωνίστρια μια συγγραφέα ιστοριών τρόμου, την Εμά Λαρσιμόν. Η συγγραφέας των μπεστ σέλερ τρόμου, αποφασίζει ότι θα σταματήσει να γράφει και επιστρέφει στη γενέτειρά της, το Ελντέν, μια μικρή πόλη της Γαλλίας. Εκεί ανακαλύπτει «ότι το εφιαλτικό πνεύμα των ονείρων της καταδυναστεύει τον πραγματικό κόσμο», όπως αναφέρει η περιγραφή που δίνει το Netflix.

Netflix: hey we're dropping a horror series on friday the 13th with a full moon out, but just in case it isn't obvious we're telling you not to watch it alone

Us, before watching #Marianne alone: yeah lol ok

Us, one episode in: *crying, scared, never going to sleep again* pic.twitter.com/Ab6sHyjuC8

— ellie (@indelibly_ellie) 14 Σεπτεμβρίου 2019