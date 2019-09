TV & MOVIES

Μεριμνά για θεατές και συμπολίτες που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας και τιμώντας τον προορισμό της κινηματογραφικής τέχνης για την καλλιέργεια του πνεύματος της κατανόησης και της αποδοχής, συνεχίζει και αυξάνει τις δράσεις του κοινωνικού χαρακτήρα στην 25η επετειακή του διοργάνωση.

Ειδικότερα- πέραν των δωρεάν εισιτηρίων για ανέργους και άτομα με αναπηρία που προσφέρουμε κάθε χρόνο - το φετινό πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας περιλαμβάνει μια σειρά προβολών με κοινωφελή σκοπό αλλά και με ελεύθερη είσοδο.

Οι αξίες της κατανόησης, της συμπεριληπτικότητας και της αλληλεγγύης είναι πρωταρχικής σημασίας για τον θεσμό των Νυχτών Πρεμιέρας που επιθυμεί να αποτελεί έναν ζωντανό αλλά και ανοιχτό σε όλους και όλες οργανισμό της πόλης και να αναδεικνύει θέματα δικαιωμάτων και σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων μέσα από σπουδαίο σινεμά.

Διαβάστε αναλυτικά οι δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα του 25ου επετειακού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και βρείτε στο συνοδευτικό Δελτίο Τύπου πληροφορίες για το θεματικό Αφιέρωμα «Πρώτη Ώρα Σινεμά: Κινηματογράφος και Εκπαίδευση» με προβολές με είσοδο ελεύθερη.

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου

Κινηματογράφος IDEAL

22:30 ΜΟΥΣΩΝΑΣ / MONSOON (2019, Ηνωμένο Βασίλειο, 85')

Σκηνοθεσία: Χονγκ Κάου

Ένας νεαρός άντρας επιστρέφει μετά από 30 χρόνια στο Βιετνάμ, στη χώρα που αναγκάστηκε με βία να εγκαταλείψει μικρός, μαζί με την οικογένειά του. Ξένος σε ξένη γη, θα γνωρίσει τον Λιούις για μια βραδιά ευκαιριακού σεξ η οποία θα οδηγήσει σε πολλά περισσότερα. Εξωτικός συγγενής του «Weekend», αυτό το τρυφερό φιλμ μεγεθύνει μια ερωτική ιστορία σε ένα πανέμορφο υπαρξιακό οδοιπορικό πάνω στην ανάγκη του να ανήκεις κάπου.

Προβολή αφιερωμένη στη μνήμη του Ζακ Κωστόπουλου / Zackie Oh. Προλογίζει η Ζωή Κοκάλου από την πρωτοβουλία «Justice For Zak/Zackie»

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου

Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ - αίθουσα ΔΑΝΑΟΣ 1

18:00 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ / MIDNIGHT FAMILY (2019, Μεξικό / ΗΠΑ, 81') Δ.Ν. P

Σκηνοθεσία: Λουκ Λόρεντσεν

Καθώς τα δημόσια ασθενοφόρα στην Πόλη του Μεξικό είναι λιγοστά, μια οικογένεια εξοπλίζει το δικό της όχημα μπαίνοντας κάθε βράδυ με τα χίλια σε ένα χαοτικό ράλι ακραίου ανταγωνισμού για το ποιος θα ανταποκριθεί πρώτος στην επόμενη κλήση για βοήθεια. Ένα από τα πλέον βραβευμένα ντοκιμαντέρ της χρονιάς συνδυάζει την αμεσότητα του ρεπορτάζ πρώτης γραμμής με τους καταιγιστικούς ρυθμούς μιας ταινίας δράσης.

Τα έσοδα της προβολής θα διατεθούν στην οργάνωση «Αποστολή Άνθρωπος».

Κινηματογράφος ΑΣΤΟΡ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

16:00 ΦΑΝΤΑΣΙΑ / FANTASIA (1940, ΗΠΑ, 125')

Σταθμός στον τομέα των κινουμένων σχεδίων, καλλιτεχνικό απόγειο για τον Γουόλτ Ντίσνεϊ, ταινία με τη δύναμη να μαγεύει για πάντα θεατές όλων των ηλικιών. Ειδική προβολή για τα παιδιά όλου του κόσμου σε συνεργασία με τη ΜΕΤΑδραση.

Προλογίζει η Ιδρύτρια και Πρόεδρος της ΜΕΤΑδρασης κα. Λώρα Παππά / Είσοδος ελεύθερη

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου

Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ - αίθουσα ΔΑΝΑΟΣ 2

ΣΙΝΕΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

16:30

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ (2019, Ελλάδα, 45')

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Φυλακτός

Οι πωλητές της ΣΧΕ∆ΙΑΣ αφηγούνται τις ζωές τους και κινηµατογραφούν το παρόν τους.

Παρουσία του σκηνοθέτη και των συµµετεχόντων

ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΙ (2018, Ελλάδα, 11')

του Χρήστου Παπαθανασίου

Ο ΘΑΝΑΤΟΠΟΙΝΙΤΗΣ (2018, Ελλάδα, 18')

του Κώστα Ξύδη

∆ύο ταινίες µικρού µήκους γυρισµένες από κρατούµενους του Κορυδαλλού µέσω του εκπαιδευτικού προγράµµατος του Αντώνη Κόκκινου.

Είσοδος Ελεύθερη

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου

Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ - αίθουσα ΔΑΝΑΟΣ 1

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

16:00 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ / DIARIES FROM THE FIELD (2018, Ελλάδα, 27') Σκηνοθεσία: ∆άφνη Τόλη, ∆ηµήτρης Μαυροφοράκης

Θα προλογίσουν συνεργάτες της ΜΚΟ «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» και θα ακολουθήσει Q&A µε τους συντελεστές.

Είσοδος Ελεύθερη

ICONS

17:30 ΣΤΙΓΚ ΛΑΡΣΟΝ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΠΑΙΖΕ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ / STIEG LARSSON: THE MAN WHO PLAYED WITH FIRE / MANNEN SOM LEKTE MED ELDEN (2018, Σουηδία, 99')

Σκηνοθεσία: Χένρι Γκέοργκσον

Πριν δηµιουργήσει την best seller σειρά που µας έδωσε το «Κορίτσι µε το Τατουάζ», η οποία έχει πουλήσει περισσότερα από 90 εκατοµµύρια αντίτυπα παγκοσµίως και εµπνεύσει πολυάριθµες ταινίες, ο Στιγκ Λάρσον υπήρξε ο αφοσιωµένος θιασώτης της ερευνητικής δηµοσιογραφίας. Ένας άνθρωπος που αψήφησε τις απειλές θανάτου για να εκθέσει τις νεοναζιστικές οµάδες της πατρίδας του. Με τις προδιαγραφές ενός θρίλερ που θα µπορούσε να είχε γράψει ο ίδιος, το αποκαλυπτικό ντοκιµαντέρ συστήνει έναν θαρραλέο άνδρα του οποίου η ηθική πυξίδα τον οδήγησε να προστατεύει τις αρχές της δηµοκρατίας από εκείνους που την απείλησαν.

Προλογίζει ο διευθυντής του ελληνικού τµήµατος της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.