Είναι το πιο διάσημο λάθος που έγινε σε ταινία «Star Wars» και ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στην ιστορία του κινηματογράφου. Στην πρώτη ταινία του 1977, στη σκηνή όπου ο Λουκ, ο Χαν και η Λέια προσπαθούν να αποδράσουν από το Άστρο του Θανάτου, μία ομάδα από Stormtroopers βρίσκεται στο κατόπι τους. Η πόρτα ανοίγει και καθώς μπαίνουν στην αίθουσα ένας από αυτούς χτυπάει το κεφάλι του στο πάνω μέρος της.

Κι όμως κανείς δεν πρόσεξε το λάθος, ούτε στο γύρισμα ούτε στο στάδιο του μοντάζ, και η σκηνή έμεινε ως έχει. Στα χρόνια που πέρασαν, πολλοί κομπάρσοι ισχυρίστηκαν ότι είναι ο απρόσεκτος Stormtrooper.

Στο ντοκιμαντέρ «The Empire Strikes Door» o YouTuber Τζέιμι Στάνγκρουμ εντοπίζει τρεις από αυτούς και ζητάει αποδείξεις, ενώ μιλάει και με τον σκηνοθέτη Κέβιν Σμιθ και τον Νόελ Γκάλαχερ των Oasis, που είναι παθιασμένοι φαν των ταινιών «Star Wars». Δείτε το τρέιλερ που ανέβασε στα social media.

Every generation has an idiot #theempirestrikesdoor pic.twitter.com/XiHK1ufzTn

— Jamie Stangroom (@jamiestangroom) 8 Σεπτεμβρίου 2019