25 διάσημοι ηθοποιοί που εμφανίστηκαν στα «Φιλαράκια» (vids)

H γνωστή πρωταγωνίστρια των ταινιών «Scary Movie» ήταν η Έρικα, η βιολογική μητέρα των διδύμων της Μόνικα και του Τσάντλερ.

Για πρώτη φορά την είδαμε στο επεισόδιο «The One With The Birth Mother» της 10ης σεζόν, όπως επίσης και στα επεισόδια «The One Where Joey Speaks French», «The One With Rachel's Going Away Party», και «The Last One, Part 1».