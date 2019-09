Ο Ντέιβιντ Μορέλ, ο μυθιστοριογράφος και δημιουργός του Ράμπο στο πρώτο του μυθιστόρημα «First Blood» το 1972, «έθαψε» κανονικά την τελευταία ταινία «Rambo: Last Blood» που κυκλοφόρησε στις αμερικανικές αίθουσες την Παρασκευή.

Ο Μορέλ πήγε και παρακολούθησε την ταινία και εξέφρασε την άποψή του, η οποία δεν ήταν καθόλου κολακευτική, μέσα από το Twitter. Συγκεκριμένα ο Μορέλ, όχι μόνο μίσησε το 5ο φιλμ Ράμπο αλλά δήλωσε επίσης ότι ντρέπεται που το όνομά του σχετίζεται με αυτό.

I agree with these RAMBO: LAST BLOOD reviews. The film is a mess. Embarrassed to have my name associated with it.https://t.co/Yd2G9T7A9A pic.twitter.com/RS0gGHzL5h

— _DavidMorrell (@_DavidMorrell) 20 Σεπτεμβρίου 2019