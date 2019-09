TV & MOVIES

Παρά τις αρνητικές κριτικές για την τελευταία του σεζόν το «Game of Thrones» έγραψε ιστορία αποχαιρετώντας τα βραβεία Emmy, κερδίζοντας 12 ακόμη τρόπαια: δύο στη χθεσινοβραδινή τελετή (ξημερώματα Δευτέρας στην Ελλάδα) και 10 την περασμένη εβδομάδα, στα Emmy Δημιουργικών Τεχνών (η απονομή «σπάει» σε δύο βραδιές, αλλιώς ακόμη βραβεία θα έδιναν...).

Η πιο πολυβραβευμένη σειρά στην ιστορία του θεσμού πήρε το μεγάλο βραβείο της κατηγορίας της, εκείνο της καλύτερης δραματικής σειράς, ενώ ο Πίτερ Ντίνκλατζ (που υποδύθηκε τον Τύριον Λάνιστερ) κέρδισε για τέταρτη (!) φορά Emmy Β' ανδρικού ρόλου σε δραματική σειρά.

Ο Ντίνκλατζ ήταν υποψήφιος κάθε φορά που το «Game of Thrones» πήγαινε στα Emmy, και με την τέταρτη νίκη του τα ξημερώματα της Δευτέρας έγινε ο ρέκορντμαν της κατηγορίας ξεπερνώντας τον Άαρον Πολ του «Breaking Bad». Στην ευχαριστήρια ομιλία του αναφέρθηκε στους δύο δημιουργούς και σεναριογράφους της σειράς, Ντέιβιντ Μπένιοφ και Ντ. Μπ. Βάις, που τους τελευταίους μήνες άκουσαν τα εξ αμάξης και δέχθηκαν διαδικτυακό πόλεμο που είχε ως αποτέλεσμα το Google να εμφανίζει τα ονόματά τους όταν κάποιος αναζητά «κακούς συγγραφείς». «Ντέιβιντ και Νταν, περπάτησα κυριολεκτικά μέσα από πάγο και φωτιά (σ.σ. αναφορά στον τίτλο των βιβλίων «Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου» στα οποία βασίστηκε το «Game of Thrones») για εσάς και θα το ξανάκανα χωρίς δεύτερη σκέψη», είπε ο Ντίνκλαντζ.

"I'm so fortunate to be a member of a community that is nothing but all about tolerance and diversity." Watch #GameOfThrones' Peter Dinklage accept the award for best supporting actor in a drama https://t.co/WmT1Fmyol4 #Emmys pic.twitter.com/HJJSig7JPg — Hollywood Reporter (@THR) 23 Σεπτεμβρίου 2019

Την περασμένη εβδομάδα το «Game of Thrones» είχε κερδίσει άλλα 10 Emmy: για μοντάζ, μέικ απ, κοστούμια, μίξη ήχου, μοντάζ ήχου, κάστινγκ, μουσική, σχεδιασμό τίτλων, συντονισμό stunts και οπτικά εφέ – τα περισσότερα βραβεία αφορούσαν το επεισόδιο «The Long Night» με τη μεγάλη μάχη του Γουίντερφελ.

Βέβαια χθες η σειρά έχασε και κάποια βραβεία που τα είχε σχεδόν σίγουρα. Στην κατηγορία του B' γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά, οι τέσσερις από τις έξι υποψήφιες ήταν από το «Game of Thrones». Και όμως, κέρδισε η Τζούλια Γκάρνερ για το «Ozark». Η συγκεκριμένη σειρά έκανε «ζημιά» και στην κατηγορία καλύτερης σκηνοθεσίας, όταν ο πρωταγωνιστής Τζέισον Μπέιτμαν κέρδισε το Emmy για το επεισόδιο που σκηνοθέτησε στον τελευταίο κύκλο, αφήνοντας χωρίς βραβείο τρεις σκηνοθέτες του «Game of Thrones» που ήταν συνυποψήφιοι.

Έτσι το «Game of Thrones» ισοφάρισε αλλά δεν ξεπέρασε το δικό του ρεκόρ των 12 νικών σε μία σεζόν. Πάντως, πολλά ήταν τα χειροκροτήματα όταν τα (περισσότερα) βασικά μέλη του καστ ανέβηκαν όλοι μαζί στη σκηνή για έναν τελευταίο αποχαιρετισμό.

when the cast of #GameOfThrones walked out on the #Emmys2019 stage together 🥺❤️ pic.twitter.com/lxeyiRz374 — angelina (@emiliaxclarkee) 23 Σεπτεμβρίου 2019

Μία ακόμη έκπληξη της βραδιάς ήταν η νίκη της Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ στην κατηγορία του Α' γυναικείου ρόλου σε κωμική σειρά. Το μεγάλο φαβορί ήταν η Τζούλια Λουίζ Ντρέιφους του «Veep», αλλά η Βρετανίδα κέρδισε τόσο το βραβείο ερμηνείας όσο και εκείνο του σεναρίου για τη σειρά της, και έγινε μόλις η δεύτερη γυναίκα που καταφέρνει κάτι τέτοιο (η πρώτη ήταν η Τίνα Φέι το 2008). Το «Fleabag» του Amazon Prime Video κέρδισε επίσης το βραβείο καλύτερης κωμικής σειράς και της καλύτερης σκηνοθεσίας σε κωμική σειρά. Μαζί με τα δύο Emmy της περασμένης εβδομάδας (μοντάζ και κάστινγκ κωμικής σειράς) έφτασε τα έξι βραβεία φέτος.

"Oh my god, no." #Fleabag's Phoebe Waller-Bridge takes home her second Emmy of the night for lead actress in a comedy. Watch her speech: https://t.co/WmT1Fmyol4 #Emmys pic.twitter.com/WfbHjDdFq9 — Hollywood Reporter (@THR) 23 Σεπτεμβρίου 2019

Στην κατηγορία της καλύτερης μίνι σειράς νικητής ήταν – όπως αναμενόταν – το «Chernobyl», που κέρδισε επίσης καλύτερο σενάριο και σκηνοθεσία, φθάνοντας τα 10 βραβεία μαζί με εκείνα της περασμένης εβδομάδας. Ενώ καλύτερη τηλεταινία αναδείχθηκε το «Black Mirror: Bandersnatch», που προκάλεσε αίσθηση με τη δυνατότητα που έδινε στον θεατή να καθορίσει τη δράση επιλέγοντας ο ίδιος τι θα κάνουν οι ηθοποιοί.

Όσο για τον πόλεμο των δικτύων για τα περισσότερα Emmy, φέτος το HBO κέρδισε το Netflix με 25 βραβεία έναντι 23. Ενώ το Amazon Prime Video πήγε πολύ καλά με 7 νίκες, αριθμός-ρεκόρ για την εταιρεία που δεν μπορεί ακόμη να συγκριθεί με τα μεγαθήρια του χώρου.

Δείτε στη συνέχεια αναλυτικά τους υποψήφιους και τους νικητές στις βασικές κατηγορίες των Emmy.

Καλύτερη σειρά (δράμα)

Better Call Saul (AMC)

Bodyguard (Netflix)

Game of Thrones (HBO)

Killing Eve (AMC/BBC America)

Ozark (Netflix)

Pose (FX)

Succession (HBO)

This Is Us (NBC)

Α' ανδρικός ρόλος (δράμα)

Τζέισον Μπέιτμαν (Ozark)

Στέρλινγκ Κ Μπράουν (This Is Us)

Κιτ Χάρινγκτον (Game of Thrones)

Μπομ Όντενκερκ (Better Call Saul)

Μπίλι Πόρτερ (Pose)

Μίλο Βεντιμίλια (This Is Us)

Watch Billy Porter's acceptance speech for Lead Actor in a Drama Series for #PoseFX #Emmys #Emmys2019 pic.twitter.com/79vn6SU0Rm — The A.V. Club (@TheAVClub) 23 Σεπτεμβρίου 2019

Α' γυναικείος ρόλος (δράμα)

Εμίλια Κλαρκ (Game of Thrones)

Τζόντι Κόμερ (Killing Eve)

Βαϊόλα Ντέιβις (How to Get Away With Murder)

Λόρα Λίνεϊ (Ozark)

Μάντι Μουρ (This Is Us)

Σάντρα Ο (Killing Eve)

Ρόμπιν Ράιτ (House of Cards)

Lead Actress in a Drama Series a Jodie Comer per “Killing Eve” #Emmys 2019 #Rai4 pic.twitter.com/RPei7SlyTg — Rai4 (@RaiQuattro) 23 Σεπτεμβρίου 2019

Β' ανδρικός ρόλος (δράμα)

Άλφι Άλεν (Game of Thrones)

Τζόναθαν Μπανκς (Better Call Saul)

Νικολάι Κόστερ-Βαλντάου (Game of Thrones)

Πίτερ Ντίνκλατζ (Game of Thrones)

Τζιανκάρλο Εσποζίτο (Better Call Saul)

Μάικλ Κέλι (House of Cards)

Κρις Σάλιβαν (This Is Us)

Β' γυναικείος ρόλος (δράμα)

Γκουέντολιν Κρίστι (Game of Thrones)

Τζούλια Γκάρνερ (Ozark)

Λένα Χίντι (Game of Thrones)

Φιόνα Σο (Killing Eve)

Σόφι Τέρνερ (Game of Thrones)

Μέισι Γουίλιαμς (Game of Thrones)

Καλύτερη σειρά (κωμωδία)

Barry (HBO)

Fleabag (Amazon Prime)

The Good Place (NBC)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime)

Russian Doll (Netflix)

Schitt’s Creek (Pop)

Veep (HBO)

Α' ανδρικός ρόλος (κωμωδία)

Μπιλ Χέιντερ (Barry)

Άντονι Άντερσον (black-ish)

Ντον Τσιντλ (Black Monday)

Μάικλ Ντάγκλας (The Kominsky Method)

Γιουτζίν Λέβι (Schitt's Creek)

Τεντ Ντάνσον (The Good Place)

Α' γυναικείος ρόλος (κωμωδία)

Κριστίνα Απλγκέιτ (Dead to Me)

Ρέιτσελ Μπροσνάχαν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Τζούλια Λούις-Ντρέιφους (Veep)

Νατάσα Λιόν (Russian Doll)

Κάθριν Ο' Χάρα (Schitt's Creek)

Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ (Fleabag)

Β' ανδρικός ρόλος (κωμωδία)

Άλαν Άρκιν (The Kominsky Method)

Άντονι Κάριγκαν (Barry)

Τόνι Χέιλ (Veep)

Στίβεν Ρουτ (Barry)

Τόνι Σαλούμπ (The Marvelous Mrs. Maisel)

Χένρι Γουίνκλερ (Barry)

Β' γυναικείος ρόλος (κωμωδία)

Άλεξ Μπόρστιν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Άνα Κλάμσκι (Veep)

Ολίβια Κόλμαν (Fleabag)

Σίαν Κλίφορντ (Fleabag)

Μπέτι Γκίλπιν (GLOW)

Σάρα Γκόλντμπεργκ (Barry)

Μάριν Χινκλ (The Marvelous Mrs. Maisel)

Κέιτ ΜακΚίνον (Saturday Night Live)

Καλύτερη μίνι σειρά

Chernobyl (HBO)

Escape at Dannemora (Showtime)

Fosse/Verdon (FX)

Sharp Objects (HBO)

When They See Us (Netflix)

"I hope that in some small way our show has helped remind people of the value of the truth." Watch #Chernobyl wins best limited series at the #Emmys: https://t.co/OYBa9AIpgO pic.twitter.com/swYBNaqPqR — Hollywood Reporter (@THR) 23 Σεπτεμβρίου 2019

Καλύτερη τηλεταινία

Black Mirror: Bandersnatch (Netflix)

Brexit (HBO)

Deadwood (HBO)

King Lear (Amazon Prime)

My Dinner With Herve (HBO)

Α' ανδρικός ρόλος (μίνι σειρά ή τηλεταινία)

Μαχερσάλα Άλι (True Detective)

Μπενίσιο Ντελ Τόρο (Escape at Dannemora)

Χιου Γκραντ (A Very English Scandal)

Τζάρεντ Χάρις (Chernobyl)

Ζαρέλ Ζερόμ (When They See Us)

Σαμ Ρόκγουελ (Fosse/Verdon)

Α' γυναικείος ρόλος (μίνι σειρά ή τηλεταινία)

Έιμι Άνταμς (Sharp Objects)

Πατρίσια Αρκέτ (Escape at Dannemora)

Αγιουνζάνουε Έλις (When They See Us)

Τζόι Κινγκ (The Act)

Νίσι Νας (When They See Us)

Μισέλ Γουίλιαμς (Fosse/Verdon)

Β' ανδρικός ρόλος (μίνι σειρά ή τηλεταινία)

Μπεν Γουίσο (A Very English Scandal)

Ασάντε Μπλακ (When They See Us)

Πολ Ντάνο (Escape at Dannemora)

Τζον Λεγκουιζάμο (When They See Us)

Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Chernobyl)

Μάικλ Κ. Γουίλιαμς (When They See Us)

"I hope that you get one of these." #AVeryEnglishScandal star Ben Whishaw thanks co-star Hugh Grant while accepting his award for best supporting actor in a limited series https://t.co/WmT1Fmyol4 #Emmys pic.twitter.com/HY6bxtcAi3 — Hollywood Reporter (@THR) 23 Σεπτεμβρίου 2019

B' γυναικείος ρόλος (μίνι σειρά ή τηλεταινία)

Πατρίτισια Αρκέτ (The Act)

Μάρσα Στέφανι Μπλέικ (When They See Us)

Πατρίτσια Κλάρκσον (Sharp Objects)

Βέρα Φαρμίγκα (When They See Us)

Μάργκαρετ Κουάλεϊ (Fosse/Verdon)

Έμιλι Γουάτσον (Chernobyl)