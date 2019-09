TV & MOVIES

Οι κάτοικοι της Βαρκελώνης, της Νέας Υόρκης, του Παρισιού, του Λονδίνου και άλλων πόλεων σε όλο τον κόσμο, είχαν την ευκαιρία να δουν το θρυλικό σύμβολο του Batman στον ουρανό.

#Batman is alive and well in Melbourne pic.twitter.com/0aVdmIf7G0 — Danny Grasso (@DannyInSpecs) September 21, 2019

Το σήμα του ηπερήρωα εμφανίστηκε, το Σάββατο, με αφορμή τον εορτασμό της 80ής επετείου από τη δημιουργία του χαρακτήρα. Ήταν το σήμα που εμφανίζεται στον ουρανό της φανταστικής πόλης του Gotham City, με προβολέα, κάθε φορά που οι κάτοικοι της χρειάζονται τη βοήθεια του ηπερήρωα.

TNT Africa celebrates #BatmanDay with the most epic Bat-Signal projection on the tallest building in all of Africa, The Leonardo.

Unrivaled hero. Legendary protector. The Dark Knight's day has come. 🦇#LongLivetheBat #Batman80 pic.twitter.com/CKNUAMPo2e — TNT Africa (@WatchTNTAfrica) September 21, 2019

Παρά το γεγονός ότι για πρώτη φορά ο ηπερήρωας εμφανίστηκε σε κόμικς το Μάρτιο του 1939, επίσημα «Η Ημέρα Batman» γιορτάζεται στις 21 Σεπτεμβρίου.

Ο εορτασμός με την φωτεινή νυχτερίδα, σήμα κατατεθέν του Batman, ξεκίνησε από την πλατεία Φεντ της Μελβούρνης και ακολούθησαν 13 πόλεις σε όλον τον κόσμο.

Official news...

The Bat Signal is Has lit up in london at Senate house and DC World Team member @apknightable is there covering it live..#BatmanDay #Batman80 #LongLiveTheBat pic.twitter.com/ipaYMaoHxL — DC WORLD (@_DCWorld) September 21, 2019