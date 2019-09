Ο Μπίλι Πόρτερ κέρδισε το πρώτο του βραβείο Emmy Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά για τον ρόλο του Πρέι Τελ στο «Pose», γράφοντας ιστορία.

Η νίκη του Πόρτερ σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένας ανοιχτά ομοφυλόφιλος μαύρος άνδρας κερδίζει βραβείο στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Ο 50χρονος ηθοποιός παρέλαβε το βραβείο φανερά συγκινημένος και ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές και τους δημιουργούς της σειράς, Ράιαν Μέρφι, Μπραντ Φάλτσακ και Στίβεν Κάναλς και εκείνους που υποστήριξαν την καριέρα του.

«Είμαι τόσο συγκλονισμένος και τόσο χαρούμενος που έχω ζήσει αρκετό χρόνο για να δω αυτή τη μέρα» τόνισε ο Πόρτερ αφού πρώτα χόρεψε στη σκηνή και παρέλαβε το βραβείο. «Εμείς, ως καλλιτέχνες, είμαστε οι άνθρωποι που μπορούμε να αλλάξουμε τη μοριακή δομή των καρδιών και των μυαλών των ανθρώπων που ζουν σε αυτόν τον πλανήτη» πρόσθεσε αργότερα. «Παρακαλώ μην σταματήσετε ποτέ να το κάνετε αυτό. Μην σταματήσετε ποτέ να λέτε την αλήθεια» είπε ο Αμερικανός περφόρμερ, ποπ τραγουδιστής και ηθοποιός.

Watch Billy Porter's acceptance speech for Lead Actor in a Drama Series for #PoseFX #Emmys #Emmys2019 pic.twitter.com/79vn6SU0Rm

— The A.V. Club (@TheAVClub) September 23, 2019