Απελευθερώστε όσο χρόνο μπορείτε τον Οκτώβριο, γιατί θα τον χρειαστείτε. Το Netflix ανεβάζει στροφές με σειρές και – κυρίως – με ταινίες.

Στις σειρές ο μήνας ανοίγει δυνατά με τον Τόμι Σέλμπι και την παρέα του στην πέμπτη σεζόν του «Peaky Blinders» (4/10). Καθώς οι Σέλμπι παλεύουν να τα βγάλουν πέρα με το χρηματιστηριακό κραχ του 1929, ο Τόμι (Κίλιαν Μέρφι) έρχεται αντιμέτωπος με νέους εχθρούς που απειλούν την εξουσία του, από νεότερα μέλη της οικογένειας έως φασίστες αντιπάλους.

Ο Πολ Ραντ (ο Ant-Man της Marvel) πρωταγωνιστεί εις διπλούν στη νέα κωμική σειρά «Η Ζωή με τον Εαυτό μου» (Living with Yourself, 18/10). Υποδύεται τον Μάιλς Έλιοτ, έναν άντρα που η ζωή δεν του τα έφερε εύκολα, ο οποίος υποβάλλεται σε μια πρωτοποριακή θεραπεία spa που υπόσχεται να τον κάνει καλύτερο άνθρωπο. Όμως ο Μάιλς θα συνειδητοποήσει ότι έχει αντικατασταθεί (κυριολεκτικά) από μια καλύτερη έκδοση του εαυτού του.

Ένας άλλος σταρ της Marvel, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν («Black Panther»), περισσότερο γνωστός από τις ταινίες «Creed», πρωταγωνιστεί στη σειρά «Μεγαλώνοντας τον Ντίον» (Raising Dion, 4/10) ως πατέρας ενός μικρού παιδιού που με υπερδυνάμεις που δυσκολεύεται να ελέγξει.

Μέσα στο μήνα θα δούμε και τις δεύτερες σεζόν από σειρές που άρεσαν πολύ στο ντεμπούτο τους, όπως οι «Αχόρταγο Δίδυμο» (Insatiable, 11/10), «Baby» (18/10), «Το Σπίτι των Λουλουδιών» (La Casa de las Flores, 18/10), «Πόζα» (Pose, 30/10), «Η Μέθοδος Κομίνσκι» (The Kominsky Method, 25/10), την τρίτη σεζόν του «Big Mouth» (4/10) και την τέταρτη του «Riverdale» (10/10). Ενώ η καλύτερη σεζόν του «The Walking Dead» εδώ και αρκετά χρόνια, η ένατη, θα γίνει διαθέσιμη στις 9/10. Έφθασε η ώρα να αποχαιρετίσετε τον Ρικ Γκράιμς και να γνωρίσετε τους τρομαχτικούς Whisperers...

Οι πολυαναμενόμενες ταινίες

Οι φαν της σειράς «Breaking Bad» έχουν ήδη αδειάσει το πρόγραμμά τους για την 11η Οκτωβρίου. Ο Τζέσι Πίνκμαν (Άαρον Πολ) θα επιστρέψει στην ταινία «El Camino: Μια Ταινία του Breaking Bad» η οποία συνεχίζει την ιστορία ακριβώς από εκεί που την άφησε το φινάλε της σειράς πριν από 6 χρόνια. Τα teasers και το τρέιλερ έχουν αποκαλύψει ελάχιστα πράγματα, και όλοι περιμένουν να δουν τι θα απογίνει ο συμπαθής ήρωας και πόσοι χαρακτήρες από το παρελθόν θα επιστρέψουν για την ταινία.

Η Μέριλ Στριπ κάνει την πρώτη της εμφάνιση σε παραγωγή του Netflix, μαζί με τους Γκάρι Όλντμαν και Αντόνιο Μπαντέρας. Στο «Ξέπλυμα» (The Laundromat, 18/10) το σκάνδαλο των Panama Papers παρουσιάζεται ως μαύρη κωμωδία, με σπιντάτη σκηνοθεσία α λα «Ocean's 11» (αφού πίσω από την κάμερα βρίσκεται ο Στίβεν Σόντερμπεργκ), με τους Όλντμαν και Μπαντέρας ως μεγαλοδικηγόρους Μόσακ και Φονσέκα (της εταιρείας Mossack-Fonseca της οποίας το πελατολόγιο αποκάλυψαν τα Panama Papers) και με τη Στριπ να ψάχνει να βρει την άκρη...

Ο Έντι Μέρφι είναι σε μεγάλη φόρμα και το αποδεικνύει στο τρέιλερ του «Με λένε Dolemite» (Dolemite Is My Name, 25/10), όπου δείχνει να συνεργάζεται άψογα με δύο ονόματα που θα τον ακολουθήσουν και στο πολυαναμενόμενο σίκουελ του «Πρίγκιπα της Ζαμούντα»: τον ηθοποιό Γουέσλι Σνάιπς (επίσης σε μεγάλα κέφια) και τον σκηνοθέτη Κρεγκ Μπρούερ. Πρόκειται για ην αληθινή ιστορία του κωμικού Ρούντι Ρέι Μουρ, που με το στυλ και την αθυροστομία του επηρέασε όλους τους μεγάλους ράπερ, γι' αυτό και κέρδισε τον τίτλο «Νονός της ραπ». Το 1975 αποφάσισε να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τον χαρακτήρα Ντόλεμαϊτ, έναν νταβατζή εξπέρ στο κουνγκ-φου και ακαταμάχητο στις γυναίκες. Η ταινία «Dolemite» και τα σίκουελ της ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες του είδους blaxploitation, με ταινίες όπως «Shaft», «Blacula», «Cleopatra Jones», «Super Fly» κ.ά.

Πολύ δυνατός μήνας για τα θρίλερ είναι ο Οκτώβριος (ελέω Halloween), με πρεμιέρες ταινιών όπως οι «Τραύματα» (Wounds, δεν έχει οριστεί ημερομηνία) «Κροταλίας» (Rattlesnake, 25/10), «Εφιάλτης στην Κλινική» (Eli, 18/10), «Το Κάταγμα» (Fractured, 11/10) και κυρίως το «Στα Ψηλά Χορτάρια» (In the Tall Grass, 4/10) μια παράξενη ιστορία τρόμου που ο Στίβεν Κινγκ έγραψε μαζί με τον γιο του, Τζο Χιλ, επίσης πετυχημένη συγγραφέα του είδους. Δείτε αποσπάσματα από τα θρίλερ του μήνα στο παρακάτω βίντεο.

Η ταινιοθήκη του Netflix αυτό το μήνα εμπλουτίζεται με ταινίες που έκαναν αίσθηση όταν προβλήθηκαν, από την πρόσφατη «Ένα Ήσυχο Μέρος» (A Quiet Place, 12/10) μέχρι τις λίγο παλιότερες «Mad Max: Ο Δρόμος της Οργής» (Mad Max: Fury Road, 1/10), «Το Κάλεσμα» (The Conjuring, 1/10), «Ο Υποκινητής» (Inside Man, 11/10) και τις πολύ παλιότερες «12 Πίθηκοι» (12 Monkeys, 11/10), «Love Actually» (11/10), «Διαστημικά Καλάθια» (Space Jam, 1/10), «Επιστροφή στο Μέλλον 3» (Back to the Future Part III, 11/10).

Τέλος, αξίζουν την προσοχή μας δύο νέες τύπου reality παραγωγές του Netflix: το talent show «Rhythm + Flow» (9/10) που έχει σκοπό να βγάλει τους επόμενους σταρ της ραπ και του χιπ χοπ, και τη σειρά με φάρσες «Prank Encounters: Εφιάλτης στην Κάμερα» (25/10), με οικοδεσπότη τον πιτσιρικά Ντάστιν από το «Stranger Things», Γκέιτεν Ματαράτσο.