TV & MOVIES

Ο μυστηριώδης βρικόλακας που στερείται της αιώνιας ανάπαυσης επειδή στερήθηκε την αιώνια αγάπη και προκαλεί τρόμο σε όσους τον αντικρίσουν, ο Κόμης Δράκουλας, καλωσορίζει στο Μπράσοφ της Ρουμανίας, το φεστιβάλ ταινιών που είναι αφιερωμένο σ' αυτόν: Πρόκειται για το έβδομο διεθνές «Dracula Film Festival», που θα διεξαχθεί από τις 16 έως και τις 20 Οκτωβρίου 2019, στο οποίο έχουν ήδη εγγραφεί 306 ταινίες μεγάλου μήκους για να λάβουν μέρος στο διαγωνιστικό μέρος.

Η πληθώρα των ταινιών (μεγάλου και μικρού μήκους, αλλά και όσων η εικονοληψία έγινε με την κάμερα του κινητού τηλεφώνου), πιστοποιούν το ενδιαφέρον και το αντίκτυπο που έχει ο κόμης Δράκουλας στους λάτρεις της έβδομης τέχνης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε σχετικές ανακοινώσεις των διοργανωτών. Πέντε ταινίες έχουν περάσει στο επόμενο στάδιο για να διεκδικήσουν το μεγάλο βραβείο της φετινής διοργάνωσης. Πρόκειται για τις ακόλουθες ταινίες Artik (ΗΠΑ), The Curse of Valburga (Σλοβενία), Vortex (Γαλλία) Diablo Rojo PTY (Παναμάς) και The Antithesis (Ιταλία).

Σε ό,τι αφορά στις ταινίες που έχουν πάρει «σάρκα και οστά» με τη χρήση κινητού τηλεφώνου, οι διοργανωτές έχουν δημιουργήσει τη θεματική «Dracula Digital», στην οποία νέοι καλούνται να ανακαλύψουν το ταλέντο τους στην κινηματογραφική «σκηνή» δημιουργώντας μικρές ταινίες διάρκειας έως και τριών λεπτών με πρωταγωνιστή τον κόμη Δράκουλα.

Οι διοργανωτές του φεστιβάλ θα πραγματοποιήσουν σεμινάριο για νέους ηλικίας από 16 έως 29 ετών που έχουν πάθος με τον κινηματογράφο και τη φωτογραφία, προκειμένου να τους δοθεί η ευκαιρία να ανακαλύψουν «μυστικά» του κόσμου του θεάματος. Στην ιστοσελίδα http://www.draculadigital.ro/ 15 ομάδες νέων έχουν ήδη κάνει εγγραφή με τις ταινίες που γύρισαν με τη βοήθεια του κινητού τους τηλεφώνου και έξι από αυτές θα περάσουν στην τελική φάση που θα αναδείξει τη νικήτρια.