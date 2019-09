TV & MOVIES

Στα 30 χρόνια (!) που βρίσκονται στον τηλεοπτικό αέρα οι «Simpsons» έχουν αναδειχθεί σε κάτι σαν... προφήτες, καθώς τα παλαβά τους σενάρια έχουν μια τάση να βγαίνουν αληθινά (κάτι που λέει πολλά για τον κόσμο στον οποίο ζούμε). Από την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ μέχρι το SuperBowl της Lady Gaga και την εξαγορά της Fox από την Disney, η οικογένεια Σίμπσον πέφτει πάντα «μέσα».

Η τελευταία «πρόβλεψη» αφορά ένα επεισόδιο που προβλήθηκε πριν από 10 χρόνια και επανέρχεται στην επικαιρότητα χάρη στη... Γκρέτα Τούνμπεργκ. Η 16χρονη Σουηδέζα ακτιβίστρια προκάλεσε αίσθηση προ ημερών με την παθιασμένη ομιλία της στο ξεκίνημα των εργασιών της Συνόδου του ΟΗΕ για το Κλίμα.

Μια ομιλία που θυμίζει πολύ εκείνη της Λίσα Σίμπσον στο 17ο επεισόδιο της 20ής σεζόν των «Simpsons» με τίτλο «The Good, the Sad and the Drugly». Η Λίσα είχε αναλάβει ως σχολική εργασία να γράψει για το πώς θα είναι η πόλη του Σπρίνγκφιλντ το 2059. Στην έρευνά της βρήκε ρεπορτάζ για το πολέμους που γίνονται για μια σταγόνα πετρελαίου, για την τελευταία πολική αρκούδα που αυτοκτόνησε, τα εταιρείες που βάζουν σαπούνι αντί για νερό σε αναψυκτικά...

Η Λίσα ταράχτηκε και τρομοκράτησε τους συμμαθητές της με μία ομιλία γεμάτη από σκοτεινές εικόνες του μέλλοντος, με την κλιματική αλλαγή να ανεβάζει το επίπεδο της θάλασσας και να πνίγει τις πόλεις, τον κόσμο να μετατρέπεται εν καιρώ σε μια σκοτεινή έρημο...

Μια ομοιότητα υπάρχει, δεν συμφωνείτε;