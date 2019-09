Είχαμε ακούσει καλά λόγια για τη γαλλική σειρά τρόμου «Marianne» στο Netflix, αλλά μετά από το τελευταίο tweet του Στίβεν Κινγκ θα πρέπει να κάνουμε επειγόντως χώρο στο πρόγραμμά μας για να τη δούμε.

«Αν είστε από αυτά τα αρρωστάκια – όπως εγώ – που τους αρέσει να τρομάζουνε, το “Marianne” (Netflix) την κάνει τη δουλειά. Υπάρχουν ίχνη χιούμορ που του δίνουν ένα vibe από “Stranger Things”. Και επίσης έχει (το λέω με κάθε μετριοφροσύνη) ένα vibe Στίβεν Κινγκ» έγραψε ο μετρ των ιστοριών τρόμου.

If you're one of those sickos--like me--who enjoys being scared, MARIANNE (Netflix) will do the job. There are glints of humor that give it a STRANGER THINGS vibe. It also has (I say it with all due modesty) a Stephen King vibe.

