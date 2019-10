TV & MOVIES

Πολύ δυνατό ξεκίνημα με Τζόκερ και... Βαρουφάκη, συνέχεια με τη στρίπερ Τζένιφερ Λόπεζ και την κακιά νεράιδα Αντζελίνα Τζολί, Μαραντόνα και Metallica... Ναι, ο Οκτώβριος ανεβάζει στροφές και μας βάζει για τα καλά στη χειμερινή κινηματογραφική σεζόν

Joker, 3/10

Η ταινία του μήνα, καταφθάνει στην αρχή του. Καθώς περιφέρεται στην εχθρική Γκόθαμ, ο Άρθουρ Φλεκ φοράει δύο μάσκες. Τη μία τη βάφει ο ίδιος στο πρόσωπο του κάθε πρωί που δουλεύει ως κλόουν. Τη δεύτερη δεν μπορεί να τη βγάλει ποτέ. Είναι η μεταμφίεση που κρύβει τη μάταιη προσπάθεια του να γίνει μέρος του κόσμου γύρω του και όχι απλώς ένας καταπατημένος άντρας. Κάθε φορά που τον περιγελούν, αυτός ο κοινωνικά απόβλητος άντρας εκτροχιάζεται ακόμα περισσότερο. Ο αρχι-κακός των κόμικς Μπάτμαν όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί ποτέ, από τον Χοακίν Φίνιξ σε μία από τις εντυπωσιακότερες ερμηνείες της καριέρας του. Σκηνοθετεί ο Τοντ Φίλιπς και συμπρωταγωνιστούν οι Ζάζι Μπιτζ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Φράνσις Κόνροϊ, Μαρκ Μάρον, Μπιλ Καμπ, Γκλεν Φλέσλερ, Σια Γουίγκαμ, Μπρετ Κάλεν.

Ενήλικοι στην Αίθουσα (Adults in the Room), 3/10

Η πολυσυζητημένη ταινία του Κώστα Γαβρά από το βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη «Ανίκητοι Ηττημένοι». Το παρασκήνιο των συνεδριάσεων του Eurogroup το 2015 ως μια ιστορία ανθρώπων παγιδευμένων σε ένα απρόσωπο δίκτυο εξουσίας, μια αρχαιοελληνική τραγωδία όπου οι χαρακτήρες δεν είναι ούτε καλοί ούτε κακοί, αλλά καθοδηγημένοι από τις συνέπειες της δικής τους αντίληψης για το τι είναι σωστό να κάνουν. Πρωταγωνιστούν οι Χρήστος Λούλης, Ούλριχ Τούκουρ, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Νταν Σούρμανς, Δημήτρης Τάρλοου, Ζοσιάν Πανσόν, Θέμης Πάνου, Βαλέρια Γκολίνο κ.ά.

Metallica & San Francisco Symphony: S&M2, 9/10

Ένα κινηματογραφικό event που δεν θα πρέπει να χάσουν οι φίλοι των Metallica. Στις 9 Οκτωβρίου θα προβληθεί σε όλο τον κόσμο η επετειακή συναυλία για τα 20 χρόνια του πρωτοποριακού album «S&M» των Metallica μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο. Πρόκειται για κινηματογράφηση δύο συναυλιώνν που δόθηκαν στις 6 και στις 8 Σεπτεμβρίου 2019, και περιλαμβάνουν classics από το άλμπουμ του 1999 καθώς και συμφωνικές εκδοχές μεταγενέστερων τραγουδιών των Metallica.

Gemini Man, 10/10

Ένας 50χρονος συνταξιούχος δολοφόνος, ο Χένρι Μπρόγκαν καταδιώκεται από τον εξίσου θανάσιμο 24χρονο κλώνο του. Ο Χένρι, μαζί με τους αδίστακτους συναδέλφους του, Ντάνι και Μπάρον, βρίσκονται κυνηγημένοι καθώς διασχίζουν την υφήλιο αναζητώντας την αλήθεια. Αυτό που ανακαλύπτουν θα αναγκάσει το Χένρι να βρεθεί αντιμέτωπος με τους ανθρώπους που εμπιστευόταν και να αποφασίσει ποιανού η ζωή αξίζει περισσότερο – η δική του ή του κλώνου του; Ο Ανγκ Λι σκηνοθετεί τον Γουίλ Σμιθ και τους Μαίρη Ελίζαμπεθ Γουίνστεντ, Κλάιβ Όουεν, Μπένεντικτ Γουόνγκ σε αυτή την καταιγιστική περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας.

Ο Κυνηγός της Νύχτας (Nomis), 10/10

Ένας ταλαιπωρημένος αστυνομικός, το αστυνομικό σώμα στο οποίο ανήκει και ένας αυτόκλητος τιμωρός εμπλέκονται σε μία επικίνδυνη συνωμοσία που σχετίζεται με απαγωγές και δολοφονίες γυναικών. Περιπετειώδες θρίλερ του Ντέιβιντ Ρέιμοντ με τους Χένρι Κάβιλ, Αλεξάντρα Νταντάριο, Μπεν Κίνγκσλεϊ, Στάνλεϊ Τούτσι, Σάρα Τόμπσον, Ιλιάνα Τζόουνς, Μπρένταν Φλέτσερ, Έμα Τρέμπλεϊ.

Diego Maradona, 10/10

Η συναρπαστική ιστορία της πολυτάραχης ζωής του πιο αγαπημένου αθλητή παγκοσμίως μέσα από άγνωστα ντοκουμέντα από το προσωπικό του αρχείο. Η ξέφρενη πορεία του Ντιέγκο Μαραντόνα από την παραγκούπολη στην απόλυτη δόξα. Το μεγάλο ατού του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ είναι ότι φέρει την υπογραφή του Ασίφ Καπάντια, που στο παρελθόν μας έδωσε τα εξαιρετικά «Senna» και «Amy».

Σον το πρόβατο ταινία: Φαρμαγεδών (A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon), 10/10

Παράξενα φώτα πάνω από την ήσυχη πόλη του Μόσινγκχαμ σηματοδοτούν την άφιξη ενός μυστηριώδους επισκέπτη. Μία άτακτη και αξιαγάπητη εξωγήινη , η ΛΟΥ-ΛΑ , προσγειώνεται κατά τύχη στην Φάρμα, και ο Σον αρπάζει αμέσως την ευκαιρία για μια γαλαξιακή περιπέτεια με αποστολή να βοηθήσει την ΛΟΥ-ΛΑ να γυρίσει σπίτι της. Ταυτόχρονα μια μυστηριώδης κρατική Αντί- Εξωγήινη Υπηρεσία τους καταδιώκει. Θα μπορέσουν να βρουν το διαστημόπλοιο πριν να είναι αργά;

Maleficent: Η Δύναμη του Σκότους (Maleficent: Mistress of Evil), 17/10

Στo σίκουελ του «Maleficent» του 2014, η Maleficent και η βαφτιστήρα της Aurora αναλαμβάνουν να λύσουν τον περίπλοκο και μυστηριώδη οικογενειακό δεσμό που τις ενώνει. Η κατακερματισμένη σχέση τους, που σέρνεται ανάμεσα στην εκδίκηση και την άδολη αγάπη δείχνει να ανθίζει, όσο η έχθρα ανάμεσα στους ανθρώπους και στις νεράιδες επιβιώνει. Ο επικείμενος γάμος της Aurora με τον πρίγκιπα Φίλιππο είναι αιτία για γιορτή για το Βασίλειο των Ulstead και των γειτόνων Moors, αφού ο γάμος θα φέρει κοντά τους δύο κόσμους. Όταν ένας καινούργιος επισκέπτης θα συστήσει έναν παντοδύναμο νέο εχθρό που δεν υπολόγιζαν, η Maleficent και η Aurora θα χωριστούν, συμμετέχοντας σε έναν Μεγάλο Πόλεμο. Του Γιοακίμ Ρόνινγκ με τους Αντζελίνα Τζολί, Μισέλ Φάιφερ, Ελ Φάνινγκ, Τζούνο Τεμπλ, Εντ Σκράιν, Χάρις Ντίκινσον.

Επικίνδυνες Κυρίες (Hustlers), 17/10

Βασισμένη σε αληθινή ιστορία που έγινε γνωστή από άρθρο του New York Magazine, η ταινία ακολουθεί παρέα από στρίπερς στην Νέα Υόρκη που κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης του 2008 βλέπουν τους πελάτες τους και τα εισοδήματά τους να εξανεμίζονται. Με αρχηγό τη φιλόδοξη χωρισμένη μητέρα Ντόροθι (Κόνστανς Γου) και με τη βοήθεια της βετεράνου στρίπερ Ραμόνα (Τζένιφερ Λόπεζ), θα ενώσουν τις δυνάμεις τους κλέβοντας και εξαπατώντας πλούσιους άντρες της Γουόλ Στριτ. Το σχέδιο τους δουλεύει με μεγάλη επιτυχία μέχρι που τα πράγματα αρχίζουν να βγαίνουν εκτός ελέγχου. Στην ταινία της Λορίν Σκαφάρια πρωταγωνιστούν επίσης οι Τζούλια Στάιλς, Κίκι Πάλμερ, Λίλι Ράινχαρτ, Lizzo και Cardi B.

Παράσιτα (Parasite), 17/10

H ταινία του Μπονγκ Τζουν Χο («Okja», «Snowpiercer») που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο φετινό Φεστιβάλ Καννών. Η ιστορία μιας οικογένειας μικροαπατεώνων που προσπαθούν να επιβιώσουν στην σκληρή πραγματικότητα της σύγχρονης Σεούλ γίνεται ένα απολαυστικό μείγμα μαύρης κωμωδίας, κοινωνικού σχολιασμού, σάτιρας κι αγωνίας. Οι κριτικές που συνοδεύουν την ταινία είναι διθυραμβικές.

3 Δευτερόλεπτα (The Informer), 24/10

Παρασημοφορημένος πρώην πεζοναύτης βλέπει τον κόσμο του να ανατρέπεται όταν φυλακίζεται ύστερα από ένα καβγά προκειμένου να προστατέψει την γυναίκα του. Του δίνεται η ευκαιρία να αποφυλακιστεί άμεσα αν εκτελέσει χρέη πληροφοριοδότη για το FBI και χρησιμοποιήσει τις ικανότητες του για να αποκαλύψει τον πιο ισχυρό εγκληματία της Νέας Υόρκης. Αλλά όταν η επιχείρηση του FBI καταλήγει με ένα νεκρό μυστικό αστυνομικό, εκείνος αντί να αποφυλακιστεί, βρίσκεται εγκλωβισμένος ανάμεσα στα πυρά του FBI και της μαφίας. Περιπέτεια με τους Τζόελ Κίναμαν, Ρόζαμουντ Πάικ, Κλάιβ Όουεν, Άνα ντε Άρμας, Common.

Κρατικά Μυστικά (Official Secrets), 24/10

Η αληθινή ιστορία της Κάθριν Γκαν (Κίρα Νάιτλι), πρώην υπαλλήλου των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, η οποία αποκάλυψε την μυστική επιχείρηση που σκόπευε να πιέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με στόχο την εισβολή στο Ιράκ. Λίγο αφού διέρρευσε την πληροφορία σε έναν δημοσιογράφο του London Observer (Ματ Σμιθ), βρέθηκε στη φυλακή. Προσπαθώντας να τη βοηθήσει να αποφυλακιστεί, ο δημοσιογράφος ανακαλύπτει ένα ακόμα πιο σοκαριστικό κυβερνητικό σκάνδαλο. Οι ζωές και των δύο είναι σε κίνδυνο.

Το Κορίτσι και το Λιοντάρι (Mia and the White Lion), 31/10

Η ζωή της 10χρονης Μία αναστατώνεται όταν η οικογένειά της αποφασίζει να αφήσει το Λονδίνο και να ζήσει σε μια φάρμα με λιοντάρια στην Αφρική. Όταν γεννιέται ένα όμορφο λευκό λιοντάρι, ο Τσάρλι, η Μια μοιάζει να βρίσκει ξανά την χαμένη ευτυχία, αναπτύσσοντας μαζί του έναν ιδιαίτερο δεσμό. Όταν ο Τσάρλι φτάνει τα 3, η ισορροπία στη ζωή της Μία καταρρέει καθώς ανακαλύπτει το μυστικό του πατέρα της. Με τον φόβο ότι ο Τσάρλι θα πάθει κακό, η Μία αποφασίζει να το σκάσει μαζί του. Οι δύο φίλοι ξεκινούν ένα απίθανο και περιπετειώδες ταξίδι στην Αφρικανική Σαβάνα με σκοπό να βρουν μια πατρίδα όπου ο Τσάρλι θα μπορέσει να ζήσει ελεύθερος.

Δυστυχώς Απουσιάζατε (Sorry We Missed You), 31/10

Ο Κεν Λόουτς επιστρέφει με χιούμορ και ανθρωπιά για να περιγράψει τις καθημερινές δοκιμασίες μιας σκληρά εργαζόμενης οικογένειας της διπλανής πόρτας. Ένας αυτοαπασχολούμενος οδηγός σε εταιρεία ταχυμεταφορών και η σύζυγός του προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα στη σύγχρονη Αγγλία. Η οικογενειακή μονάδα είναι ισχυρή αλλά όταν και οι δύο εξωθούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις, τα πάντα πλησιάζουν στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Εξαιρετικές ερμηνείες από τους Ντέμπι Χάνιγουντ και Κρις Χίτσεν.