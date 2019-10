TV & MOVIES

Οι φαν των Friends στη Μεγάλη Βρετανία ψήφισαν το πιο αστείο επεισόδιο από τις 10 σεζόν του επιτυχημένου sitcom –και τα αποτελέσματα ενδέχεται να αποτελέσουν έκπληξη για ορισμένους.

Με αφορμή τα 25 χρόνια από την προβολή του πρώτου επεισοδίου των Friends, το Comedy Central κάλεσε τους θαυμαστές της σειράς να ψηφίσουν τα 25 αγαπημένα τους επεισόδια.

Μετά από δυο μήνες (που διήρκεσε η ψηφοφορία) και 12.000 ψήφους, το πιο αστείο από όλα τα 236 επεισόδια των 10 κύκλων, ανακηρύχτηκε το τρίτο επεισόδιο της 1ης σεζόν που έχει τίτλο The One With Ross’s Tan. Για να φρεσκάρουμε τη μνήμη σας είναι το επεισόδιο στο οποίο ο Ρος πηγαίνει να κάνει τεχνητό μαύρισμα για πρώτη φορα με τραγελαφικά αποτελέσματα.

Επιπλέον, οι περισσότεροι Βρετανοί φαν της σειράς πιστεύουν ότι ο Ρος (Ντέιβιντ Σουίμερ) είναι ο πιο αστείος χαρακτήρας από όλα τα Φιλαράκια.

Η πιο αστεία δεκάδα επεισοδίων των Friends σύμφωνα με τις ψήφους που συγκέντρωσε το Comedy Central είναι η ακόλουθη:

1. 'The One With Ross's Tan'

2. 'The One With The Boobies'

3. 'The One Where No One's Ready'

4. 'The One Where Ross Is Fine'

5. 'The One Where Everybody Finds Out'

6. 'The One In Barbados'

7. 'The One with Unagi'

8. 'The One With The Rumour'

9. 'The One with the Football'

10. 'The One with the Baby on the Bus'